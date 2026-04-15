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IRREGULARIDADES

Licitação de R$ 4 milhões para frota municipal é suspensa na Bahia

Decisão aponta que edital restringia competitividade ao proibir taxa administrativa

Rodrigo Tardio
Por

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Edas Justino (PCdoB), prefeito de Caetanos
Edas Justino (PCdoB), prefeito de Caetanos -

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) determinou a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico nº 02/2026 da Prefeitura de Caetanos, gestão de Edas Justino (PCdoB) destinado à contratação de empresa para gestão de abastecimento da frota municipal, no valor de R$ 4.000.000,00

A decisão atende a uma denúncia da empresa 'Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA', que apontou falhas técnicas e cláusulas restritivas no edital elaborado pela gestão do prefeito Edas Justino (PCdoB).

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O principal ponto de irregularidade identificado pelo Tribunal foi a proibição de taxa administrativa negativa. Na prática, essa regra impedia que as empresas participantes oferecessem descontos reais sobre o valor do serviço para vencer o certame, o que contraria entendimentos recentes das cortes de contas e limita a busca pela proposta mais econômica para os cofres públicos.

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Restrições no Edital

Além da questão da taxa, a denúncia acolhida pelo TCM listou outros entraves à ampla concorrência, como a exigência de bandeiras específicas para os cartões de combustível e normas rígidas para a emissão de notas fiscais que não estariam em conformidade com a legislação vigente.

Defesa e retificação

Com a liminar, o processo licitatório fica paralisado até o julgamento do mérito. O prefeito Edas Justino foi formalmente notificado e tem o prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.

O TCM, no entanto, deixou aberta a possibilidade de a administração municipal corrigir os erros apontados. Caso a prefeitura opte por excluir as cláusulas irregulares e republicar o edital com a reabertura de prazos, o certame poderá seguir o rito legal.

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Tags:

irregularidades em edital Licitação Municipal Prefeitura de Caetanos tribunal de contas

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