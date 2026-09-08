Luís Eduardo Magalhães entrega nova obra durante o 7 de setembro

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​As comemorações de mais um aniversário da Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 1822, voltaram a mobilizar a população em todo o território nacional.

Marcada por desfiles cívico-militares e pela exaltação aos símbolos pátrios, a data desta segunda-feira, 7, reuniu milhares de pessoas em atos que reforçaram o sentimento nacionalista e a tradição das forças de segurança, escolas e entidades da sociedade civil.

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​No Oeste da Bahia, o destaque ficou por conta do município de Luís Eduardo Magalhães, que sediou uma das maiores mobilizações do estado. A solenidade, realizada na Avenida Kiichiro Murata, reuniu fanfarras, projetos sociais, instituições de ensino e grupamentos militares em uma demonstração de civismo e organização.

​Patriotismo e vocação do agronegócio

​Para o prefeito Junior Marabá, o evento reflete os princípios e a própria história do município, que se consolidou como uma das principais forças do agronegócio baiano ao acolher migrantes de diversas regiões do país.

​"Somos um município que valoriza a família e a pátria", disse.

Hoje o que desfilou foi o respeito aos valores da nação. Nossa cidade deu um verdadeiro show de patriotismo, organização e participação" — declarou o gestor municipal.

​Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito fez questão de estender o agradecimento às equipes organizadoras, professores, estudantes, forças de segurança e à população que compareceu para prestigiar o ato.

Novo equipamento público

​A programação cívica também serve como marco para o desenvolvimento urbano da sede municipal.

Durante os atos do 7 de Setembro, a Prefeitura oficializou a entrega da Alameda Imperial, localizada logo à frente do Paço Municipal.

​O novo espaço passa a integrar o complexo voltado a grandes eventos da cidade — como o tradicional Natal LEM — e atuará como uma nova área verde e de lazer destinada ao convívio das famílias locais.