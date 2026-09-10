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POLÍTICA

Lula dá fim à taxa das blusinhas para compras de até R$ 255

Presidente sancionou medida nesta quinta-feira, 10

Gabriela Araújo
Por
Plataforma de compras online
Plataforma de compras online - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira, 10, o fim da chamada “taxa das blusinhas”, isto é, o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 255,00), além de pagar o percentual estadual do ICMS.

O texto foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, e em seguida, no Senado. A votação, realizada no dia 3 de setembro, ocorreu após o presidente Lula (PT) sentar-se à mesa com os presidentes Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para tratar do tema.

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A taxação passou a ser aplicada em agosto de 2024 e gerou reclamações de consumidores, principalmente de baixa renda, no país.

Imagem ilustrativa da imagem Lula dá fim à taxa das blusinhas para compras de até R$ 255
Foto: Foto: Ricardo Stuckert.

Entenda a mudança do fim da taxa das blusinhas

A MP aprovada pelo Congresso avançou após o texto sofrer algumas mudanças. A principal delas foi a inclusão de um mecanismo de avaliação dos impactos econômicos da isenção para os setores produtivos brasileiros, como uma forma de mitigação.

Além da avaliação por parte da Fazenda, o Congresso vai reavaliar o fim da taxa das blusinhas a cada ano, a partir de dados que a Fazenda disponibilizar até 30 de abril.

A avaliação será feita obrigatoriamente para os seguintes setores:

  • Têxteis e vestuário;
  • Calçados;
  • Acessórios;
  • Brinquedos; e
  • Cosméticos.
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