Lula detona patriotismo de bolsonaristas e pressiona Câmara

Presidente Lula durante agenda institucional - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Sem citar nomes, o presidente Lula (PT) voltou a criticar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) por incentivar o presidente americano Donald Trump a impor duras medidas econômicas ao Brasil, como o tarifaço nas exportações brasileiras, como forma de retaliação ao comportamento adotado contra o ex-presidente.

“Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o pai. Ou seja, trocando o Brasil pelo pai. Que patriota que é esse?”, questionou o petista nesta sexta-feira, 25.

Nesta manhã, o presidente anunciou novidades do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento), em São Paulo. Durante discurso, Lula também afirmou que os aliados de Bolsonaro se apropriam da bandeira nacional, e agora, são subservientes ao governo norte-americano.

“Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da Seleção Brasileira e a bandeira nacional se dizendo patriotas estão agora agarrados na bota do presidente dos Estados Unidos pedindo para ele fazer intervenção no Brasil, numa total falta de patriotismo. Junto à falta de patriotismo, com sem-vergonhice, com traição”, disse Lula.

O presidente ainda disse que o chefe da Casa Branca, Donald Trump, está sendo induzido a acreditar “numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido”.

“Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com o ex-presidente”, disse.

Cassação de Eduardo Bolsonaro

Lula também fez um apelo aos deputados que estavam no local para tomarem providências contra o Eduardo Bolsonaro (PL), que vive nos Estados Unidos e diz ter ajudado a articular a taxação sobre o Brasil.

“Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos ficar pedindo ‘ô, Trump, salva meu pai, salva meu pai, Trump’”, afirmou Lula.

Apesar disso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não perderá o mandato em 2025 por excesso de faltas mesmo que deixe de comparecer sem justificativa a todas as sessões até o fim do ano.

Em resposta ao jornal Folha de S. Paulo, a Câmara dos Deputados informou que a permanência do mandato está amparada no Ato da Mesa de 2017.

A Constituição estabelece em seu artigo 55 que perderá o mandato o deputado ou o senador que faltar a um terço das sessões ordinárias do ano, salvo licença ou missão oficial.

No caso de Eduardo, a Câmara registra que até o momento ele faltou a 21% das sessões deliberativas de 2025 (4 de 19), no período em que estava no exercício do mandato — ele se licenciou de 20 de março até o último sábado, 19, para tratar de interesses particulares.

Senadores vão negociar tarifaço

Uma comitiva de senadores brasileiros vai a Washington, capital dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 25, para tentar reverter o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros.



As atividades começam na segunda-feira, 28, e seguem até quarta, 30. A programação envolve reuniões com lideranças empresariais e parlamentares americanos. Ao todo, oito senadores integram a comitiva aos EUA.

