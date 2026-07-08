Lula nomeia advogado do Sul da Bahia para vaga no TRT-5

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o advogado Marcos Flávio Rhem para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), em vaga destinada à advocacia pelo Quinto Constitucional.

A nomeação foi formalizada em edição do Diário Oficial da União publicada nesta terça-feira, 7. Marcos Flávio Rhem sucederá o desembargador Alcino Felizola, que se aposentou.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com trajetória na advocacia do Sul da Bahia, Rhem atuou especialmente nas regiões de Ilhéus e Itabuna. Foi conselheiro estadual da OAB-BA no triênio 2007–2009 e presidiu a Subseção de Ilhéus por dois mandatos. Ele também exerceu o cargo de vereador no município de Ilhéus.