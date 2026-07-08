NOMEAÇÃO
Lula nomeia advogado do Sul da Bahia para vaga no TRT-5
Marcos Flávio Rhem sucederá o desembargador Alcino Felizola, que se aposentou
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o advogado Marcos Flávio Rhem para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), em vaga destinada à advocacia pelo Quinto Constitucional.
A nomeação foi formalizada em edição do Diário Oficial da União publicada nesta terça-feira, 7. Marcos Flávio Rhem sucederá o desembargador Alcino Felizola, que se aposentou.
Leia Também:
Com trajetória na advocacia do Sul da Bahia, Rhem atuou especialmente nas regiões de Ilhéus e Itabuna. Foi conselheiro estadual da OAB-BA no triênio 2007–2009 e presidiu a Subseção de Ilhéus por dois mandatos. Ele também exerceu o cargo de vereador no município de Ilhéus.