Lula participa como convidado de honra de Fórum Econômico no Panamá

- Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará do Fórum Econômico Internacional da América Latina, no Panamá, entre os dias 27 e 28 de janeiro, como convidado especial.

Organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe e pelo governo panamenho, o evento busca promover um amplo debate sobre os desafios da região, reunindo lideranças políticas e econômicas.

Esta será a primeira visita de Lula ao Panamá no atual mandato, embora ele já tenha estado no país em 2007. A expectativa é de que o presidente seja acompanhado por uma comitiva, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

De acordo com a programação do evento, Lula deve participar da sessão inaugural do fórum, no dia 28. Nesta edição, o Brasil é o país convidado de honra e, por isso, o presidente brasileiro será o segundo a discursar, logo após o presidente do Panamá, José Raúl Mulino.

Na sequência, Lula deve se reunir com o líder panamenho e encerrar a agenda com uma visita ao Canal do Panamá.

Relação comercial entre Brasil e Panamá

A relação econômica entre Brasil e Panamá registrou uma expansão histórica no último ano, com o intercâmbio comercial crescendo 78% e alcançando US$ 1,6 bilhão.

O resultado foi impulsionado principalmente pelas exportações brasileiras de petróleo e derivados, que saltaram de US$ 300 milhões para US$ 1,6 bilhão.

Esse crescimento expressivo gerou um superávit brasileiro que a diplomacia agora busca equilibrar. O incentivo às importações de produtos panamenhos é apontado como prioridade tanto pelo Itamaraty quanto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Além do comércio, a parceria também avança na área de investimentos. Atualmente, o Panamá mantém um estoque de US$ 9,5 bilhões em capital brasileiro, o que o coloca como o sétimo maior destino externo de investimentos do Brasil.

Novo acordo

Durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina, o ministro Mauro Vieira deve assinar o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos.

O instrumento vai estabelecer regras para a proteção de investimentos panamenhos no Brasil e de investimentos brasileiros no Panamá.