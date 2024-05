Lula promete força-tarefa a indígenas para acelerar demarcações | A TARDE

Lideranças indígenas se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 25, para cobrar a demarcações das terras que estão pendentes.

Durante o encontro, ficou definido que o governo montará uma força-tarefa para levantar a situação dos quatro territórios que ainda faltam ser reconhecidos para acelerar a homologação.

O grupo será comandado pelo Ministério dos Povos Indígenas e terá a participação da Secretaria-Geral da Presidência, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e da Advocacia-Geral da União (AGU). O processo de montagem da equipe e o início dos diálogos deve ocorrer nas próximas duas semanas.

Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, duas dessas terras, que estão em Santa Catarina, enfrentam questões judiciais. O governo vai dialogar com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que na última semana suspendeu todas as ações que tratam do marco temporal.

As outras duas, localizadas em Alagoas e na Paraíba, têm problemas políticos. “[as terras] Têm ocupações de pessoas que não são indígenas. Alguns da agricultura familiar, alguns que receberam o título em algum momento, dado por algum governador. Então, têm um problema político que nós precisamos resolver”, explicou o ministro.