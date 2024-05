AtlasIntel: população segue otimista e acredita em melhora do Brasil | A TARDE

A população brasileira segue otimista e acreditando que a situação do país deve melhorar nos próximos seis meses, como revelado nesta terça-feira, 7, pelo instituto AtlasIntel.

A nova pesquisa do instituto, que pautou a avaliação de desempenho do governo Lula no último bimestre, mostra que a maioria dos brasileiros acreditam na melhora do cenário econômico e na situação do mercado de trabalho do país.

Quando perguntados sobre o que esperam dos cenários nos próximos seis meses, 55% dos entrevistados acreditam que a situação do mercado de trabalho irá melhorar, 52% acreditam na melhora da situação econômica do país e 51% esperam o crescimento na situação econômica de suas famílias.

Os dados apresentam um crescimento de 2 pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada no mês de março, quando 50% dos brasileiros acreditavam na melhora da situação econômica do país no próximo semestre.

Esse otimismo é ainda maior entre as mulheres, com 66,6% das respondentes crendo na melhora do mercado de trabalho e 62,5% acreditando na melhora da situação econômica do país, e entre os moradores das regiões Nordeste, com 67,8%, e Sudeste, com 56,8%,

O AtlasIntel entrevistou 1.904 pessoas através de recrutamento digital aleatório entre os dias 3 e 6 de maio de 2024. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari e Feira de Santana.

Publicações relacionadas