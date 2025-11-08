Menu
SOLIDARIEDADE

Lula se pronuncia e promete apoio total às vítimas do tornado no Paraná

Presidente prestou solidariedade aos afetados pelo desastre

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

08/11/2025 - 12:43 h | Atualizada em 08/11/2025 - 12:58
Lula (PT)
Lula (PT) -

O presidente Lula (PT) manifestou solidariedade às vítimas do tornado que destruiu duas cidades no Paraná, norte do país, neste sábado, 8. Nas redes sociais, o petista se colocou à disposição para contribuir com a reconstrução dos municípios.

"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", disse o presidente.

O chefe do Executivo aproveitou a mensagem para anunciar o envio dos seus ministros para o estado a fim de prestar um auxílio aos afetados pelo desastre natural.

Leia Também:

Tornado no Paraná: Lula envia ministros para acompanhar situação
Desastre! Sobe para 6 o número de mortos por tornado no Paraná
Cúpula das Nações deixa legado para além das questões climáticas

"Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann, composta pelos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, está se deslocando para a região", comunicou Lula.

Por fim, ele se comprometeu em permanecer "apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário".

Veja publicação

Sobe para 6 o número de mortos por tornado no Paraná

O tornado que atingiu o Paraná desde sexta-feira, 7, deixou ao menos 6 mortos e mais de 130 feridos, foi o que informou a Defesa Civil do Estado neste sábado, 8. Dos seis óbitos, quatro são em Rio Bonito do Iguaçu e um Guarapuava.

Segundo o órgão, há ao menos 30 pessoas com ferimentos que vão de moderados a graves. A Defesa Civil também estima que por volta de 100 pessoas estejam com ferimentos leves. Cerca de 430 pessoas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros.

Além desses números, há uma pessoa desaparecida. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Paraná disse que está em operações de busca e salvamento nos locais afetados, principalmente nas estruturas mais colapsadas. Segundo a corporação, "todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico".

Tornado no Paraná

Desde o início de novembro, várias cidades do Paraná enfrentam fortes chuvas, tempestades, vendavais e granizo. Até sexta, 14 cidades estavam em situação de emergência.

Em registros que viralizaram nas redes sociais, é possível ver postes de energia derrubados e casas destelhadas. O órgão ainda informou que mais da metade do município sofreu danos estruturais severos em residências e prédios públicos.

