Lula sobre Bolsonaro: “É visível que tentou dar um golpe”

Lula durante coletiva de imprensa no Japão - Foto: Reprodução Youtube | CanalGOV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, na noite da quarta-feira, 27, durante coletiva de imprensa no Japão, sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas réus por tentativa de golpe. “Todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil.”

O petista declarou que não dará “palpite” sobre a decisão do STF, pois seria “presunção” fazer qualquer prognóstico sobre a Suprema Corte.

No entanto, ele falou sobre a postura do ex-presidente no ato golpista. “É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o nosso assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto”, disse.

O presidente também citou sobre a anistia para as pessoas condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e disse não adiantar ficar pedindo anistia antes do julgamento.

"Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou”, justificou.

Para Lula, Bolsonaro deveria cair na realidade “ao invés de chorar”. “Não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado, é um golpe de Estado que está sendo julgado. [...] Saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país.”

“Como ele não tem como provar que é inocente e que ele não tentou dar golpe, ele fica fazendo provocação. Eu só espero que a Justiça faça Justiça”, declarou, acrescentando que ele defende a presunção de inocência que ele não teve.

Assista: