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Maioridade penal: CCJ retoma votação de PEC nesta quarta-feira

PEC estava na pauta da semana passada, mas teve sua análise adiada

Yuri Abreu
Por
CCJ da Câmara retoma debate sobre PEC que retoma maioridade penal
CCJ da Câmara retoma debate sobre PEC que retoma maioridade penal - Foto: VInicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados vai retomar, nesta quarta-feira, 27, a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos.

A proposta estava na pauta da semana passada, mas teve a análise adiada. Ao determinar a idade de 16 anos como maioridade legal, a proposta também fixa esta idade mínima para a obrigatoriedade de voto.

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Tramitação

Caso seja aprovada, a PEC ainda precisará ser analisada por uma comissão especial, que pode alterar o teor da proposta original.

Depois disso, passará por análise do plenário da Câmara, onde precisará do apoio de ao menos 308 deputados em votação em dois turnos. Para ser promulgada, a proposta precisará ser analisada e aprovada pelo Senado.

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Porque houve o adiamento?

O debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, previsto para a última terça-feira, 19, foi adiado na CCJ da Câmara.

O colegiado até chegou a iniciar a sessão, mas o presidente da comissão, deputado federal Leur Lomanto Júnior (União-BA), interrompeu o relator, o deputado Coronel Assis (PL-MT), quando ele começou a ler o texto.

Na justificativa, o parlamentar baiano disse que a ordem do dia no plenário principal da Casa foi aberta pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e que o debate sobre a maioridade penal seria retomado posteriormente.

Embates

O texto é alvo de embates entre governistas e oposicionistas, especialmente pela forma como os grupos veem a medida no sentido de combater o crime no Brasil.

Parlamentares da base argumentam que apenas 8% dos atos cometidos por jovens são considerados graves e que esses jovens podem acabar sendo aliciados pelo crime organizado se ingressarem no sistema prisional.

De acordo com a proposta apresentada pelo relator, o deputado Coronel Assis, do PL-MT, jovens a partir de 16 anos poderão ser responsabilizados penalmente, mas apenas nos seguintes casos:

  • Crimes hediondos (extrema gravidade e violência);
  • Homicídio doloso;
  • Lesão corporal seguida de morte.
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Tags

Câmara dos Deputados ccj Maioridade Penal

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