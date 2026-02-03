Mais um? Prefeito do União Brasil estreita laços com Jerônimo

Jerônimo ao lado do prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior. - Foto: Divulgação

O prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior, tem estreitado laços com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na tarde desta terça-feira, 3, o gestor municipal se reuniu novamente com o petista e disse que o povo de Senhor do Bonfim “saberá reconhecer” os benefícios que o governador faz pelo município.

Filiado ao União Brasil, Laércio é ligado ao ex-prefeito ACM Neto, ao deputado federal Elmar Nascimento e ao deputado estadual Junior Nascimento.

“Governador, quero agradecer a sensibilidade e atenção do senhor e de todos os secretários do Estado em nos atender. Fomos muito bem recebidos. Muito obrigada por tudo, em nome de todo o povo de Senhor do Bonfim que saberá reconhecer”, disse o prefeito, que estava acompanhado pelo deputado estadual Niltinho (PP), secretários municipais e assessores.

Também participaram do encontro os secretários de Estado, Saulo Pontes (Seinfra); Roberta Santana (Saúde); Rowenna Brito (Educação); Fabya Reis (Seades); e Bruno Monteiro (Cultura); além do chefe de gabinete da Serin, Jonival Lucas; e representantes da Embasa e Conder.