Marcelino Galo critica PEC das drogas: "O Congresso é medieval" | A TARDE

O deputado estadual Marcelino Galo (PT) teceu críticas ao Congresso Nacional após o senado aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que criminaliza o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta quarta-feira, 17, em evento que autoriza a segunda etapa de requalificação da Feira de São Joaquim, o parlamentar deu sua opinião sobre o tema.

“A posição do Congresso Nacional é medieval, obscura. A questão das drogas é questão de saúde pública. Nós temos que acolher aqueles que se tornaram dependentes químicos e tratar, e combater radicalmente, determinadamente o tráfico de drogas, o crime organizado. Então aqueles que são vítimas da droga tem que ser tratado com muito carinho e o Estado tem que ter política pública para isso”, avaliou.



Pelo texto aprovado no Senado, a criminalização do porte e da posse passa a constar no artigo 5° da Constituição, o dos direitos e garantias individuais.

A PEC recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno e 52 votos favoráveis e 9 contrários no segundo turno. O único partido a orientar voto contrário foi o PT. A proposta agora ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.