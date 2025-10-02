Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Marcius Gomes destaca Bahia Tech Experience: “Celebrando a inovação"

Secretário destacou como o evento reforça o papel da inovação na economia e no futuro da Bahia

Jair Mendonça e Flávia Requião

Por Jair Mendonça e Flávia Requião

02/10/2025 - 21:47 h | Atualizada em 02/10/2025 - 22:11
Para o secretário, o evento não é apenas uma vitrine, mas um motor de atração para novos investimentos e desenvolvimento de startups
Na abertura do BTX25 – Bahia Tech Experience, considerado o maior evento de startups do Nordeste, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Marcius Gomes, destacou o potencial do evento como um marco para o fortalecimento do setor de inovação no estado. Realizado de 2 a 4 de outubro no Centro de Convenções Salvador, o encontro reúne empreendedores, investidores, estudantes e representantes do poder público para debater o futuro da tecnologia e do empreendedorismo.

“Estamos celebrando a inovação do Estado da Bahia, os investimentos desses últimos anos. E celebrar significa reconhecer toda a cadeia, todo o ecossistema, aquilo que envolve inovação e empreendedorismo. O BTX é um fruto desse reflexo. Estamos com 10 mil pessoas inscritas aqui, investidores, gestão municipal, estudantes da educação básica. Celebramos justamente esses indicadores de avanço em investimentos e tecnologia na Bahia”, afirmou Gomes durante entrevista ao Portal A TARDE.

Leia Também:

Em evento de inovação, Rowenna exalta protagonismo estudantil
"ACM Neto quer manchar a imagem de Cachoeira", dispara Eliana Gonzaga
Jerônimo abre maior evento de startups: "Bahia como estado inovador"

Para o secretário, o evento não é apenas uma vitrine, mas um motor de atração para novos investimentos e desenvolvimento de startups. Ele ressalta que a Bahia vem estruturando um ambiente favorável para empresas de tecnologia, com investimentos em educação, pesquisa e fomento econômico.

Questionado sobre como atrair mais empresas para o setor tecnológico baiano, Marcius Gomes destacou. “Primeiro é o reconhecimento da Fundação de apoio à pesquisa e à extensão. Nós temos diversos editais, fomentando a subvenção econômica. Temos essa relação que envolve a educação básica, ensino superior. Então temos uma cadeia sendo fortalecida com investimentos importantes no governo da Bahia.”

O BTX25 segue até sábado, com uma programação que inclui palestras, painéis, rodadas de negócios e exposições de soluções tecnológicas, com a expectativa de reunir milhares de participantes e consolidar a Bahia como um polo de inovação.

