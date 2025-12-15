Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Marco Temporal: STF amplia placar para tornar lei do Congresso ilegal

Julgamento na Corte sobre o Marco Temporal acontece no plenário virtual

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/12/2025 - 15:11 h
Sede do STF
Sede do STF -

O Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou o placar para 2 votos a 0 pela inconstitucionalidade de trecho da Lei n.º 14.701/2023, aprovada pelo Congresso Nacional, que trata do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas.

O Congresso havia derrubado decisão da Corte, estabelecendo como critério de demarcação das terras indígenas a presença deles na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso, no entanto, voltou à Corte. No julgamento desta segunda-feira, 15 — e vai até a próxima quinta-feira, 18 —, que acontece em plenário virtual, o primeiro ministro a votar no caso foi Gilmar Mendes, relator das ações no Supremo. O segundo voto foi do ministro Flávio Dino.

O voto de Gilmar

Em seu voto, Gilmar Mendes considerou inconstitucional o trecho da Lei n.º 4.701/2023 que instituiu a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Entre outros pontos, o magistrado também propôs a fixação de prazo de 10 anos para que a União conclua todos os procedimentos demarcatórios pendentes, como forma de sanar omissão e mora inconstitucionais que perduram há mais de 30 anos.

Leia Também:

Gilmar Mendes abre prazo para PGR sobre Marco Temporal
Povos indígenas protestam e fecham Av. Paralela contra marco temporal
STF faz primeira audiência de conciliação sobre marco temporal

Segundo Gilmar, a sociedade “não pode conviver com chagas abertas séculos atrás que ainda dependem de solução nos dias de hoje, demandando espírito público, republicano e humano de todos os cidadãos brasileiros (indígenas e não indígenas) e principalmente de todos os Poderes para compreender que precisamos escolher outras salvaguardas mínimas para conduzir o debate sobre o conflito no campo"

"[...] sem que haja a necessidade de fixação de marco temporal em 5 de outubro de 1988, situação de difícil comprovação para comunidades indígenas que foram historicamente desumanizadas com práticas estatais ou privadas de retirada forçada, mortes e perseguições”, completou o ministro.

O que é o Marco Temporal?

  • A chamada “tese do marco temporal” estabelece que povos indígenas só poderiam reivindicar territórios que ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição.
  • Em setembro de 2023, o STF julgou inconstitucional a aplicação dessa tese para a demarcação de terras indígenas, em decisão com repercussão geral.
  • No voto desta segunda, Gilmar reafirma o entendimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

marco temporal STF supremo tribunal federal terras indígenas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede do STF
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Sede do STF
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Sede do STF
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Sede do STF
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x