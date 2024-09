Marcola processa candidato do MDB por associação falsa ao PCC

Lula ao lado de Marcola - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, entrou com processo na Justiça com um pedido de indenização por danos morais contra o candidato do MDB à Prefeitura de Diadema (SP), Taka Yamauchi. Marcola é chefe do gabinete pessoal do presidente Lula.

Ele acusa o emedebista de associar seu nome ao de Marcos Willians Herbas Camacho, também conhecido por Marcola, chefe da maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Leia também:

>>>Ex-aluna denuncia Silvio Almeida por assédio sexual: "Me beijou"

>>>Datena para no próprio programa após cadeirada em Marçal; entenda

>>>Após reviravoltas, Lula conversa com candidato à presidência da Câmara

O chefe do gabinete de Lula pede que Yamauchi pague R$ 20 mil por danos morais. As informações foram reveladas nesta segunda-feira, 16, pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"A expressão 'crime organizado' conjugada ao nome de 'Marcola' produz em qualquer brasileiro o efeito imediato de remeter, como já se disse, ao conhecido líder de uma das maiores facções criminosas em atividade no Brasil", diz trecho da ação apresentada ao Foro de Diadema, em São Paulo.

Marcola acrescenta que Yamauchi tem abusado das expressões e associações durante campanha para a prefeitura de Diadema (SP), cenário que visa atingir sua honra e reputação.