Marina Silva descarta presidência e pretende se manter no governo

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente - Foto: Nadja Kouchi / TV Cultura

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que não pretende mais concorrer à presidência da República. A declaração foi dada em entrevista ao programa Roda Viva, nesta segunda-feira, 10.

“Não serei mais candidata à presidência da República. Não me coloco nesse lugar. Fui convencida a ser deputada-federal. Obviamente que eu vejo a política como um processo dinâmico. Hoje quero continuar ajudando esse projeto da frente ampla, de defesa da democracia, para que ele continue vitorioso”, declara.

Marina Silva concorreu por três vezes à presidência, nos anos de 2010, 2014 e 2018. Ela não chegou ao segundo turno em nenhuma das oportunidades.

Na mesma entrevista, a ministra também disse não ter a intenção de deixar o governo Lula. “O bom de termos uma certa idade é que temos história para contar. Se eu tivesse saído com seis meses de governo (no primeiro mandato de Lula por conta da pressão de ambientalistas após a aprovação de transgênicos no Congresso), não teríamos feito o plano de prevenção e controle do desmatamento, evitando o lançamento na atmosfera de cinco bilhões de toneladas de CO2”, disse Marina.