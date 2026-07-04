Marina Silva sai em defesa de Damares Alves após ataques

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Adversária no campo política, a deputada federal Marina Silva (Rede-SP), pré-candidata ao Senado, deixou as diferenças de lado e saiu em defesa da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) em publicação nas redes sociais, na sexta-feira, 3.

Damares afirmou, durante sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, ter sido alvo de ataques misóginos nas redes sociais, orquestrados por aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL).

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No post, Marina pontuou que "nada justifica" ataques de viés misógino e machista, declarando que posturas do tipo precisam ser enfrentadas "com firmeza" por todas as mulheres.

“Nada justifica que uma mulher seja atacada, desqualificada ou constrangida por ser mulher”, disparou Marina, que completou.

“A misoginia, venha de onde vier e atinja quem atingir, precisa ser enfrentada com firmeza por todas as pessoas que acreditam na democracia, no respeito e na dignidade humana", escreveu a deputada.

Embate Flávio e Michelle

Damares se tornou alvo de ataques após se posicionar a favor de Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, que entrou em confronto com o enteado Flávio Bolsonaro, ao publicar um vídeo expondo uma crise na relação entre os dois, no final de junho.

Ministra dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro (PL), Damares é uma das principais aliadas de Michelle, que ainda estuda uma candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.