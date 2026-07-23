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FORÇAS ARMADAS

Marinha descarta invasão dos EUA ao Brasil e explica motivo

Possibilidade surgiu após governo norte-americano clarificar facções como terroristas

Ane Catarine
Por
O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Casa Branca/Daniel Torok

O comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, descartou a possibilidade de uma invasão militar dos Estados Unidos ao Brasil e afirmou que não há indícios de uma ameaça desse tipo, principalmente devido à relação histórica de cooperação entre as Forças Armadas dos dois países.

A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil após o comandante ser questionado sobre a decisão do governo Donald Trump de classificar o CV e o PCC como organizações terroristas e se essa medida poderia abrir espaço para uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil.

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“Não, eu não creio nessa possibilidade”, afirmou Olsen.

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Apesar do novo tarifaço, relação militar entre Brasil e EUA segue estável

Segundo o comandante, as tensões diplomáticas entre os governos brasileiro e norte-americano não afetaram a cooperação entre as forças militares dos dois países.

Olsen destacou que a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos mantêm uma agenda conjunta há décadas, com intercâmbios, exercícios operacionais e alinhamento de estratégias no emprego da força.

Ele citou como exemplo a participação brasileira nas comemorações dos 250 anos da Marinha americana, realizadas recentemente nos Estados Unidos. Na ocasião, o Brasil foi representado por uma fragata em uma operação combinada entre as duas forças navais.

“O relacionamento entre militares e, particularmente, entre forças navais, é mais robusto, é mais de confiança”, afirmou.

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