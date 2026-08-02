Michelle Bolsonaro terá alta hospitalar neste domingo

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve receber alta neste domingo, 2, segundo informou o boletim médico do Hospital DF Star, em Brasília, divulgado nesta tarde. Ela estava internada desde sábado, 1º, com quadro de cefaleia.

De acordo com o comunicado da assessoria, neste domingo foi realizado um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos como parte do tratamento, que obteve sucesso, segundo os médicos que atenderam Michelle.

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Com a internação, Michelle Bolsonaro não confirmou se vai participar da convenção do PL no Distrito Federal que acontece na noite deste domingo, mas a expectativa é que ela compareça para confirmar a sua candidatura ao Senado.

O boletim médico do hospital divulgado nesta tarde informou que a ex-primeira-dama passou por exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, “com resposta satisfatória”.

Veja a nota do hospital na íntegra:

Brasília, 2 de agosto de 2026 - O hospital DF Star informa que a Sra. Michelle Bolsonaro deu entrada na noite do dia de ontem (01/08/26) com quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais. Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente.