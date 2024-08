Michelle Obama pode se candidatar à presidência?

Michelle Obama é cotada como candidata a eleição dos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Twitter

Com a desistência de Joe Biden na corrida pela candidatura à reeleição nos Estados Unidos, Kamala Harris é um dos nomes mais cotados para substituir o democrata. No entanto, um novo nome surge durante essa eleição conturbada e cheia de reviravoltas: Michelle Obama.

A ex-primeira dama é uma das favoritas para se candidatar à presidência dos EUA. No entanto, a esposa de Barack Obama já se posicionou contrária a isso em outros anos. Inclusive, em entrevista à BBC, em 2022, ela disse que uma das perguntas que ela mais detesta que a façam, é se gostaria de se candidatar à presidência.

Nascida em 1964, em Chicago, Illinois, Michelle Obama se formou em direito na universidade de Harvard e trabalhou como advogada antes de assumir papéis de liderança em organizações sem fins lucrativos e governamentais. Em declaração à BBC, ela disse que apoia o presidente Joe Biden. Em comunicado de Barack Obama, também em nome de sua pessoa, Biden foi elogiado pela sua trajetória.

De acordo com levantamento da Ipsos/Reuters do início de julho, Michelle Obama venceria Trump com 50% de votos, enquanto o Republicano ficaria com 39%. Joe Biden registrou 40% e Kamala Harris, 43%.

No entanto, não impeditivos para que Michelle concorra à eleição dos Estados Unidos, já que cumpre os requisitos estabelecidos pela Constituição norte-americana. Michelle supera a idade mínima, é natural do país e reside nos EUA por mais de 14 anos. Barack Obama não poderia se candidatar, pois já foi presidente dos EUA por dois mandatos, e a Constituição proíbe uma nova eleição.