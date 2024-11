Ministra da Cultura faz pronunciamento em rede nacional nesta segunda

Margareth Menezes está à frente do Ministério da Cultura (MinC) há quase dois anos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, fará um pronunciamento oficial em rede nacional nesta segunda-feira, 4, às 20h30, pelo Dia Nacional da Cultura.

Há quase dois anos, a ministra está à frente do Ministério da Cultura (MinC), pasta recriada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, em sua fala, irá prestar contas do trabalho realizado nesta gestão.

O dia 5 de novembro foi escolhido como o Dia Nacional da Cultura em homenagem ao baiano Rui Barbosa, jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta e orador.

A ministra participou nesta segunda da última reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Cultura do G20 (cúpula dos 20 países mais ricos do mundo) em Salvador.