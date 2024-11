8/1: STF determina prisão imediata de Fátima de Tubarão

Idosa gravou vídeo do ato nas redes sociais - Foto: Reprodução

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como 'Fátima Tubarão', terá que cumprir, de forma imediata, a pena de 17 anos, em regime fechado. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A mulher, de 67 anos, foi condenada por envolvimento nos atos de 8 de janeiro.

“Determino o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza. À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal”, afirmou Moraes na decisão.

A idosa foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.



O caso foi julgado em plenário virtual, na Ação Penal nº 2.339. Além da condenação pelos crimes, Fátima de Tubarão terá de pagar R$ 30 milhões de forma solidária com os outros condenados, a título de danos materiais.

À época, a idosa gravou um vídeo durante o ato de vandalismo no Palácio do Planalto, que viralizou nas redes sociais, narrando os passos do grupo e afirmando que o próximo a ser alvo dos ataques seria Moraes.

“Ela grita e comemora, diz que é ‘guerra’ e confirma ter defecado no banheiro do Supremo Tribunal Federal, ‘sujando tudo’. Ao fim do vídeo, diz que ‘vai pegar o Xandão agora’.”