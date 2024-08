8 de janeiro: ‘Fátima Tubarão’ pode ser condenada a 17 anos de prisão

Idosa gravou vídeo do ato nas redes sociais - Foto: Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou a favor da condenação de Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como "Fátima Tubarão", que participou da invasão das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023.

À época, a idosa gravou um vídeo durante o ato de vandalismo no Palácio do Planalto, que viralizou nas redes sociais, narrando os passos do grupo e afirmando que o próximo a ser alvo dos ataques seria Moraes.

"Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora", disse Fátima.

O caso está sob relatoria do magistrado, que é favorável a 17 anos de prisão para Jacinto. Em seu voto, Moraesalega que a defesa da idosa não apresenta sustentação ao pedido de soltura.

"Verifico que a defesa não trouxe argumentos aptos a afastarem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão", diz o relator.

Além do relator, o ministro Flávio Dino também votou pela condenação. O julgamento virtual será encerrado na próxima sexta-feira, 9. Ainda faltam os votos de nove ministros.

Entre os crimes associados a Fátima Tubarão estão associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.