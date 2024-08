8 de janeiro: ‘Fátima de Tubarão’ é condenada a 17 anos de prisão

Idosa gravou vídeo do ato nas redes sociais - Foto: Reprodução

Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como “Fátima de Tubarão (SC)”, foi condenada a 17 anos de prisão nesta sexta-feira, 9. A medida surge após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria sobre a proposta de condenação apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

O magistrado propôs que a idosa cumpra a pena em regime inicial fechado. Maria de Tubarão foi uma das figuras que participou da invasão das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023.

À época, a idosa gravou um vídeo durante o ato de vandalismo no Palácio do Planalto, que viralizou nas redes sociais, narrando os passos do grupo e afirmando que o próximo a ser alvo dos ataques seria Moraes.

"Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora", disse Fátima.

Em seu voto, o ministro ainda propôs que a ré seja condenada a pagar multa e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30 milhões (a ser quitado em conjunto com os demais condenados pelo caso).

Em contrapartida, os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin, pediram uma pena menor para a idosa, de 15 anos. Os demais, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux concordam com o tempo proposto por Moraes.