Ministro compara Lula a Pelé e crava candidatura em 2026: "Favorito"

Responsável pela articulação política do Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), cravou a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, comparando o chefe do Planalto ao ex-jogador Pelé, morto em 2022.

Segundo Padilha, Lula chegará no próximo ano disposto a defender os feitos da sua gestão. O ministro ainda descartou qualquer 'plano B', caso o presidente da República não esteja em condições de tentar um novo mandato.

"O presidente Lula é o favorito para a disputa eleitoral do ano que vem. Não é hora de ele pendurar as chuteiras. Ele é o nosso Pelé e estará em campo, não ficará no banco de reservas. Lula é o candidato", afirmou o ministro à Veja.

"Esse “se” não existe. Aliás, a preocupação do PT não tem de ser com quem vai suceder o presidente Lula, mas fazer com que o partido seja cada vez mais conectado com o legado dele e com a realidade da sociedade", completou o chefe da Serin.