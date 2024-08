Ministro de Portos e Aeroportos vai a SP após queda de avião

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que acompanhará “de perto” os desdobramentos sobre a queda da aeronave, do modelo ATR-72, da VoePass, em Vinhedos,no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 9. Nas redes sociais, o titular contou que manteve contato tanto com o presidente Lula (PT) como com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a tragédia.

“Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio. O Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação. [...]. Estou nesse momento saindo de Itajaí, Santa Catarina, em deslocamento ao Estado de São Paulo para poder acompanhar todas as operações”, escreveu o gestor no X.

Lamento profundamente o acidente envolvendo aeronave de passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio. O Governo Federal ao… — Silvio Costa Filho (@Silvio_CFilho) August 9, 2024

Opresidente Lula (PT), que cumpriu agenda em Santa Catarina ao lado do ministro, ao tomar conhecimento sobre o caso, pediu um minuto de silêncio às 61 vítimas do acidente.

"Queria ser o portador de uma notícia muito ruim e queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 57 passageiros e 4 tripulantes. E parece que todos morreram. Queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas", disse.

Leia também

>> Avião que caiu em SP é o mesmo que fazia voo entre Salvador e Feira

>> Eduardo Bolsonaro viajou em avião do mesmo modelo 1 dia antes da queda

Já o chefe do Executivo paulista, Tarcísio, que não estava no estado durante a tragédia, usou as redes sociais para se posicionar sobre o caso e se colocou à gestão à disposição para “prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”.



"Estamos a caminho de Vinhedo, para acompanhar o trabalho das equipes engajadas na ocorrência deste triste acidente. Um gabinete de crise do Governo de São Paulo será instalado em São Paulo para dar o suporte necessário tanto para a operação como para os familiares das vítimas", diz um trecho do tweet, publicado a poucos minutos.

"Além dos comandantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil, irão integrar o gabinete o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Governo do Estado do Paraná. Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência. Reforço meu pesar pelas vítimas e que Deus conforte os corações dos familiares e amigos daqueles que perderam suas vidas", acrescenta.

Veja também

>> Rui Costa, Margareth e mais: ministros lamentam queda de avião em SP

>> Saiba quem são as vítimas de tragédia aérea em Vinhedo

O governador de São Paulo decola para Vinhedos ao lado do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), conforme anunciou nas redes sociais.

Veja vídeo

Estamos a caminho de Vinhedo, para acompanhar o trabalho das equipes engajadas na ocorrência deste triste acidente. Um gabinete de crise do @governosp será instalado em São Paulo para dar o suporte necessário tanto para a operação como para os familiares das vítimas. Além dos… pic.twitter.com/aGhwTltFja — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

A queda da aeronave vitimou 57 pessoas e 4 tripulantes. O avião saiu de Cascavel (PR), por volta das 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos.