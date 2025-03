Ministro determina que redes sociais forneçam dados de blogueiro à PF

Allan dos Santos está foragido do país desde outubro de 2021 - Foto: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Meta — empresa que administra o Facebook e o Instagram — e o X (antigo Twitter), encaminhe informações sobre as contas do blogueiro Allan dos Santos à Polícia Federal.

A decisão do magistrado acontece em meio ao pedido da corporação para obter acesso aos dados do blogueiro. Deste modo, as plataformas têm prazo de 10 dias para apresentar as informações.

Caso a medida seja descumprida, as redes terão que pagar uma multa diária de R$ 100 mil.

Em julho do ano passado, Moraes determinou a instauração de inquérito para apurar a conduta do blogueiro Allan dos Santos após ele ter sido acusado de forjar mensagens contra a jornalista Juliana Dal Piva.

Allan está foragido desde outubro de 2021, quando o magistrado expediu um mandado de prisão contra ele no âmbito do inquérito das milícias digitais.