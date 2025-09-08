Ministro ignora União Brasil e participa de desfile com Lula

Lula e ministros no desfile de 7 de Setembro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Pressionado pelo União Brasil para entregar o cargo de ministro do Turismo nos próximos dias, Celso Sabino permanece participando das agendas de governo. No último domingo, 7, ele esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no tradicional desfile de comemoração da Independência do Brasil.

Celso foi visto ao lado dos demais colegas de Esplanada dos Ministérios, usando o boné com a logo 'O Brasil é dos brasileiros', marca usada pelo governo Lula nos últimos meses para bater de frente com os bolsonaristas.

Debandada do União Brasil

O União Brasil anunciou, na última semana, a saída do governo Lula, com entrega de cargos e a adoção da defesa da anistia para os envolvidos no ataque ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023. O União tem três ministérios (Comunicações, Turismo e Integração), mas apenas Celso Sabino, deputado federal licenciado, é filiado ao partido.

Waldéz Goes (Integração) e Frederico Siqueira (Comunicações) são indicações da 'cota' do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União/AP), dentro da Esplanada dos Ministérios.

Antes de oficializar a saída, a federação União Progressista, formada pela legenda com o Progressistas, divulgou uma nota explicando o motivo da mudança de posição.

"Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, haverá o afastamento em ato contínuo", diz trecho do documento divulgado.