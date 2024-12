Moraes prorroga inquérito das fake news e mira em gabinete do ódio

Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais seis meses o inquérito das fake news. A decisão do magistrado foi divulgada nesta segunda-feira, 16.

A extensão do inquérito, que investiga a disseminação de material falso nas redes sociais e os ataques aos ministros do STF, terá como objetivo apurar o chamado 'gabinete do ódio', que teria sido montado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As investigações foram abertas em março de 2019.

"Com a finalidade de finalizar as investigações sobre a comprovação da existência, o financiamento e modus operandi do 'Gabinete do Ódio', bem como de todos os seus participantes, o Inq 4781 foi prorrogado pelo Ministro Alexandre de Moraes por 180 dias, com a determinação de oitiva de mais 20 pessoas, a complementação da análise das informações obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário e o término das diversas diligências em andamento na Polícia Federal", diz trecho da decisão.