Na véspera do fim do ano legislativo, CCJ e Finanças debatem projetos

Na véspera do encerramento do ano legislativo, as Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ) e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) da Câmara Municipal de Salvador (CMS) realizaram uma reunião conjunta nesta segunda-feira, 16, para deliberar as pautas que estão pendentes de análise na casa.

Ao todo, os colegiados analisaram 40 projetos de autoria dos vereadores, além das proposições enviadas pelo Executivo municipal, que tratam sobre a criação de uma Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro e a modificação na estrutura organizacional da gestão.

O presidente da Comissão de Orçamento, vereador Daniel Alves (PSDB), afirmou que os colegiados analisaram todas as proposições que estavam na pauta.

“E a Lei Orçamentária Anual já tinha sido aprovada por todos os membros desta comissão. Então, creio que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização realizou um excelente trabalho em 2024”, disse o tucano.

A última sessão legislativa acontece na próxima terça-feira, 17, quando os vereadores votarão o projeto de Lei do Orçamento Anual 2025 (PLOA), as 40 proposições dos vereadores e outros dois projetos de lei do Executivo. A tendência é que as matérias sejam aprovadas.