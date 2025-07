Moraes quer pena máxima para homem que sentou em sua cadeira no 8/1

Moraes defende pena máxima contra mecânico - Foto: Gustavo Moreno | STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação do mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes.

Durante os ataques, o profissional foi filmado sentado na cadeira do magistrado. Nesse sentido, Moraes quer que Fábio Oliveira cumpra 17 anos de prisão.

Em seu voto, Moraes defendeu uma penalidade maior do que a prevista no Código Penal para o mecânico e criticou a participação dele no ato.

Um"É extremamente grave a conduta de participar da operacionalização de concerto criminoso voltado a aniquilar os pilares essenciais do estado democrático de direito, mediante violência e danos gravíssimos ao patrimônio público", disse Moraes, em plenário virtual.

Ainda faltam os votos dos seguintes ministros: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.



A previsão é que o julgamento se encerre no próximo dia 5 de agosto.

Relembre o caso

Durante os ataques dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ao prédio dos Três Poderes, Fábio Oliveira apareceu em uma gravação nas redes sociais sentado em uma das poltronas utilizadas pelos ministros do Supremo.

“Cadeira do Xandão aqui, ó! Aqui ó, vagabundo! Aqui é o povo que manda", diz o réu, que na sequência profere palavrões, segundo transcrição da PGR.

Um outro indivíduo que filmava o momento endossou a atitude de Fábio e elogiou a postura do mecânico.

“Cadeira do Xandão agora é do meu irmão Fábio! E já era! Nós tomamos a cadeira do Xandão aí, ó".

As declarações foram descritas pela Procuradoria Geral da República (PGR) e disponibilizadas para análise do STF.

8 de janeiro

Manifestantes que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) furaram um bloqueio e invadiram o Congresso Nacional na tarde de um domingo, 8 de janeiro de 2023.

Os presentes conseguiram invadir o plenário STF e o Palácio do Planalto. Há registros de depredação nas sedes dos três Poderes por criminosos.



À época, o presidente recém-empossado Lula (PT) ordenou que houvesse intervenção federal no local.