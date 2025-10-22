'Moto de Bolsonaro' apresenta problema e montadora convoca revisão

Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata - Foto: Anderson Riedel | PR

Usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as famosas motociatas realizadas no seu mandato, a motocicleta CRF 1100L Africa Twin, precisará passar por uma revisão no interruptor do punho esquerdo. A convocação foi feita pela Honda, montadora responsável pela fabricação do modelo.

Segundo o comunicado da fabricante, 4.058 unidades produzidas entre 2021 e 2024, precisarão passar pelo recall, que tem como objetivo corrigir os defeitos que, de acordo com a empresa, podem comprometer funções de segurança na condução dos veículos, como o uso da buzina e a mudança no farol.

Motociata polêmica

A Honda Africa Twin, modelo em questão, ganhou 'fama' ao ser utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021, durante uma motociata realizada na BR-364, em Rondônia. Na ocasião, o então chefe do Palácio do Planalto conduziu o veículo sem utilizar capacete, como prevê a legislação, e colocou o empresário Luciano Hang, dono da Havan, na 'garupa'.

Apesar da falha, Bolsonaro não cometeu infração, uma vez que o passeio de moto foi realizado em uma via que ainda não estava aberta para circulação de veículos.