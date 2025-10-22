Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

'Moto de Bolsonaro' apresenta problema e montadora convoca revisão

Modelo ganhou fama ao aparecer com ex-presidente em motociata

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

22/10/2025 - 16:58 h
Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata
Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata -

Usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as famosas motociatas realizadas no seu mandato, a motocicleta CRF 1100L Africa Twin, precisará passar por uma revisão no interruptor do punho esquerdo. A convocação foi feita pela Honda, montadora responsável pela fabricação do modelo.

Leia Também:

Jaques Wagner defende repetição da chapa Lula-Alckmin em 2026
STJ encurta caminho para responsabilizar Tronox por doenças em Areias
Ciro Gomes volta às origens e se filia ao PSDB

Segundo o comunicado da fabricante, 4.058 unidades produzidas entre 2021 e 2024, precisarão passar pelo recall, que tem como objetivo corrigir os defeitos que, de acordo com a empresa, podem comprometer funções de segurança na condução dos veículos, como o uso da buzina e a mudança no farol.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Motociata polêmica

A Honda Africa Twin, modelo em questão, ganhou 'fama' ao ser utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021, durante uma motociata realizada na BR-364, em Rondônia. Na ocasião, o então chefe do Palácio do Planalto conduziu o veículo sem utilizar capacete, como prevê a legislação, e colocou o empresário Luciano Hang, dono da Havan, na 'garupa'.

Apesar da falha, Bolsonaro não cometeu infração, uma vez que o passeio de moto foi realizado em uma via que ainda não estava aberta para circulação de veículos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro motociata motos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Bolsonaro usa Africa Twin durante motociata
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x