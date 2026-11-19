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O Ministério Público Eleitoral (MPE) decidiu arquivar uma denúncia anônima que apontava uma possível irregularidade na contabilização dos votos recebidos pela deputada estadual eleita Andrea Castro (PSD) nas eleições de 2026.

O caso envolvia uma seção eleitoral localizada em Maragogipe, no recôncavo baiano.

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Ao analisar a denúncia, a promotora eleitoral designada Neide Reimão Reis, da 118ª Zona Eleitoral de Cachoeira, afirmou que não foram apresentados elementos mínimos de prova que justificassem a abertura de uma investigação sobre a votação da pessedista.

A deputada estadual eleita Andrea Castro (PSD) - Foto: Divulgação

A denúncia apontava uma suposta divergência entre o voto que teria sido dado à então candidata e o resultado registrado oficialmente pela Justiça Eleitoral. No entanto, o relato não foi acompanhado de documentos que permitissem verificar a possível inconsistência.

Entre os materiais que poderiam ajudar a esclarecer o caso estavam o boletim de urna, a ata da seção eleitoral, registros de ocorrência e manifestações de fiscais partidários. Nenhum desses documentos foi apresentado.

Para o Ministério Público, a falta dessas informações impediu a confirmação dos fatos e até mesmo a realização de diligências específicas para apurar a denúncia. Por esse motivo, o órgão decidiu pelo arquivamento do caso.

A decisão foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira, 18.

Andrea Castro foi eleita para o primeiro mandato

Nas eleições de 2026, realizadas em 4 de outubro, Andrea Castro foi eleita deputada estadual pela Bahia com 86.973 votos, o equivalente a 1,06% dos votos válidos no estado.

Advogada, ela é primeira-dama de Itabuna e esposa do prefeito Augusto Castro (PSD).

A posse dos deputados estaduais eleitos está prevista para 1º de fevereiro de 2027, quando terá início a nova legislatura, com mandato de quatro anos.