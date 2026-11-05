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Alba perderia 7 mandatos enquanto a Câmara dos Deputados perderia 6
REARRUMAÇÃO?

Mudança em cálculo eleitoral pode tirar 13 deputados na Bahia; entenda

Ação do PDT no STF busca mudar regramento das “sobras eleitorais” nas eleições proporcionais

HOME > POLÍTICA
Leo Almeida
Por

Uma possível mudança na regra de distribuição das sobras eleitorais pode alterar a composição das bancadas da Bahia na Assembleia Legislativa (Alba) e na Câmara dos Deputados.

Caso um novo critério de cálculo fosse aplicado às eleições de 2026, uma projeção calculada pelo portal A TARDE aponta que sete cadeiras na Assembleia e seis na Câmara poderiam mudar de ocupantes.

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O cenário considera a redistribuição das vagas remanescentes a partir dos votos que não foram convertidos em cadeiras na primeira etapa da divisão proporcional. Nesse cálculo, seriam beneficiados nomes do MDB, PSOL, PSB, PSDB, PP, PSD, Republicanos e PL. Em contrapartida, deputados eleitos por partidos como PT, União Brasil, PSD, PL, Avante, PV e PDT poderiam perder os mandatos.

A eventual alteração está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8.036, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

O processo consultado pela reportagem é relatado pelo ministro Gilmar Mendes e questiona o método das maiores médias, utilizado atualmente para preencher as vagas que permanecem após a distribuição inicial pelo quociente partidário.

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Quem poderia ganhar uma cadeira na Alba

Na Assembleia Legislativa da Bahia, o portal A TARDE identificou sete possíveis mudanças na composição da Casa. Entre os nomes que poderiam ser beneficiados está o deputado Hilton Coelho (PSOL), que recebeu 64.500 votos.

A federação PSOL/Rede somou 207.058 votos válidos e conquistou uma cadeira pelo quociente partidário. Depois da distribuição inicial, teria um saldo de 77.475 votos.

O MDB também aparece entre os possíveis beneficiados. Com 331.173 votos válidos, a legenda conquistou duas cadeiras pelo quociente partidário e teria saldo de 72.007 votos. Nesse cenário, a primeira suplente Bete de Zé Aguidônio, que recebeu 44.723 votos, poderia assumir uma vaga.

Outros nomes que poderiam conquistar cadeiras na Assembleia são:

  • Marcelinho Veiga (PP);
  • Quinho Tigre (PSD);
  • Douglas Pithon (Republicanos);
  • Tenóbio (PL);
  • e Anderson Ninho (PSDB).

Quais deputados estaduais poderiam perder o mandato

Na outra ponta da simulação, sete parlamentares que conquistaram uma cadeira nas eleições de 2026 poderiam deixar a Assembleia caso a redistribuição fosse aplicada ao pleito deste ano.

A lista inclui:

  • Ludmilla Fiscina (PSD);
  • Marquinho Viana (PV);
  • Neusa Cadore (PT);
  • Euclides Fernandes (PT);
  • Soldado Prisco (PL);
  • José de Arimateia (Republicanos);
  • e Cacau da Mata (PDT).
Alba perderia 7 mandatos
Alba perderia 7 mandatos - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A mudança atingiria partidos de diferentes campos políticos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, poderia perder duas cadeiras na Assembleia, com a saída de Neusa Cadore e Euclides Fernandes.

MDB e PSB poderiam ampliar bancada na Câmara

Na Câmara dos Deputados, a simulação indica seis possíveis alterações na representação baiana. O MDB poderia conquistar uma cadeira com Jayme Vieira Lima, que recebeu 115.292 votos. A legenda somou 365.965 votos válidos, e, após eleger um deputado pelo quociente partidário, teria saldo de 153.611 votos.

O PSB também poderia ser beneficiado. Com 342.417 votos válidos e uma cadeira conquistada na distribuição inicial, o partido teria saldo de 130.063 votos. Nesse cenário, a deputada Lídice da Mata, primeira suplente da legenda, poderia assumir uma vaga.

Outros possíveis beneficiados seriam Arthur Maia (União Brasil), Leandro de Jesus (PL), Soldado Correa (Republicanos) e Duda Sanches (PSDB). A federação PSDB/Cidadania, que somou 493.275 votos válidos e conquistou duas cadeiras pelo quociente partidário, teria saldo de 68.567 votos.

Quem poderia perder o mandato na Câmara

Caso o novo cálculo fosse aplicado às eleições de 2026, seis deputados federais eleitos pela Bahia poderiam perder suas cadeiras:

  • Joseildo Ramos (PT);
  • Capitão Alden (PL);
  • Manuel Rocha (União Brasil);
  • Charles Fernandes (PSD);
  • Elmo Vaz (Avante);
  • Félix Mendonça Júnior (PDT).

A Federação Brasil da Esperança poderia perder uma cadeira na Câmara, com a saída de Joseildo Ramos. A União Progressista, formada por União Brasil e PP, também seria atingida, com a possível perda do mandato de Manuel Rocha.

PSD e PL também aparecem entre as siglas que poderiam perder representação na bancada federal baiana.

O que está em discussão no STF?

O PDT questiona o método das maiores médias, previsto no artigo 109 do Código Eleitoral e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pela regra atual, a votação total de cada partido ou federação é dividida pelo número de cadeiras já conquistadas, acrescido de um — o chamado Método das Maiores Médias de D'Hondt. A legenda que apresenta a maior média recebe a vaga, e o cálculo é repetido até que todas as cadeiras sejam preenchidas.

Para o partido, a utilização sucessiva da votação total pode favorecer legendas que já conquistaram mais cadeiras, mesmo quando outras siglas tenham um volume maior de votos ainda não convertido em representação parlamentar. A legenda sustenta que o mecanismo pode comprometer a proporcionalidade, a igualdade do voto e o pluralismo político.

Candidatos com mais votos

Na ação obtida pela reportagem, o PDT cita 196 candidatos a deputado federal que, nas eleições de 2026, teriam recebido mais votos do que o último eleito em seus respectivos estados, mas não conquistaram uma cadeira. O partido pede a suspensão das regras questionadas e a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos.

“Entre os exemplos relacionados pela publicação, destacam-se candidaturas que, não obstante tenham alcançado expressivas votações nominais, não lograram conquistar assentos na Câmara dos Deputados, em decorrência da sistemática de distribuição por maiores médias. Nesse contexto, encontram-se Jayminho Vieira Lima, do MDB da Bahia, com 115.292 votos”, diz a petição do PDT.

Cada deliberação parlamentar realizada sob uma composição eventualmente incompatível com o princípio constitucional da representação proporcional representa uma oportunidade de participação política que não poderá ser integralmente restituída por decisão posterior. A passagem do tempo, nesse contexto, não constitui circunstância neutra, mas fator capaz de aprofundar os efeitos institucionais da alegada inconstitucionalidade Walber de Moura Agra, Dayanne Rodrigues e Lieverson Luiz Perin - Advogados que assinam petição do PDT no STF

O pedido busca alcançar as eleições de 2026. No entanto, uma eventual mudança não produziria automaticamente a troca de parlamentares: seria necessário que o STF acolhesse o questionamento e definisse os efeitos da decisão. A Justiça Eleitoral teria, então, de aplicar os critérios estabelecidos pela Corte para verificar a distribuição das vagas.

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Alba Câmara dos Deputados STF

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