Mujica deixa importante legado político na América Latina

José Alberto Mujica morreu aos 89 anos - Foto: Eitan Abramovich | AFP

A morte do ex-presidente do Uruguai, José Alberto Mujica, aos 89 anos, nesta terça-feira, 13, reacendeu as discussões sobre o seu legado na América Latina. Ex-guerrilheiro durante o período da ditadura militar que vigorou entre 1973 e 1985, o político foi responsável por importantes transformações no país.

Foi no período em que Mujica esteve presidente do Uruguai, em 2013, que o país se tornou o primeiro no mundo a legalizar o uso pessoal da maconha a nível nacional. O movimento pioneirou tinha como objetivo enfrentar o tráfico.

Mujica também ficou conhecido por ser um defensor da política de integração da América do Sul. Colunista do Grupo A TARDE, o analista Cláudio André de Souza ressaltou o peso do uruguaio no cenário latinoamericano.

"Mujica foi uma liderança importante na política latinoamericana em torno de uma agenda mais igualitária. Ao mesmo tempo, ele também somou esforços para uma perspectiva de entender a importância da integração da América Latina, e pela perspectiva de trazer um campo mais ideológico, de pensar um projeto de sociedade", destacou o cientista político ao Portal A TARDE.

Segundo colocado na disputa pela prefeitura de Salvador em 2024, Kleber Rosa (Psol) classificou Mujica como um dos personagens "mais importantes da história" no dias atuais, e lembrou da luta do líder político contra o avanço do autoritarismo e atuação para garantir a transformação no cenário social do continente sul-americano.

"Mujica foi um dos personagens mais importantes da história dos nossos tempos. Foi contagiado pelo sonho da transformação social em prol do povo oprimido, viveu as lutas contra os regimes autoritários que se instalaram em todo nosso continente sul-americano. Sofreu as dores desse enfrentamento, foi perseguido e preso e, a exemplo de Mandela, se tornou o melhor e mais importante presidente do Uruguai", afirmou Kleber, em contato com o Portal A TARDE.

"Desde então, ele tem sido nosso grande referencial de compromisso com o povo, de coerência e de exemplo de vida dedicada a luta social. Mesmo estando em outro plano material, vai seguir imputando nossos sonhos e nossas lutas", completou Kleber Rosa.

Frente ampla

Declaradamente de esquerda, Mujica ficou marcado pelo estilo conciliador quando esteve no poder, dialogando com outras correntes e sendo o responsável pela estabilização política do Uruguai.

"Sua figura foi sempre marcada também pelo diálogo político com outras forças. Foi um dos responsáveis pela montagem de frente ampla no Uruguai, diante de uma perspectiva de coalisão menos radicalizada em alguns aspectos, o que gerou estabilidade política no país", afirmou Cláudio André.

Pepe Mujica

José Alberto Mujica nasceu em 20 de maio de 1935. Membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros, que fez frente à ditadura militar do Uruguai, 'Pepe', como era popularmente conhecido, ficou preso durante 14 anos, sendo liberado apenas em 1985.

Pepe Mujica foi ministro da Agricultura do Uruguai, entre 2005 e 2008. Logo depois, entre 2010 e 2015, foi presidente do país. Ao deixar o cargo, se tornou senador da República.

Mujica enfrentou um câncer no esôgafo, doença que acabou se espalhando por todo o corpo. O ex-presidente deixa esposa, Lucía Topolansky, senadora.