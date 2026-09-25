Mulheres convocam ato contra campanha de Flávio Bolsonaro neste sábado (26)

A candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República será um dos principais alvos de um ato político marcado para este sábado, 26, em Belo Horizonte. Organizada por mulheres ligadas às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, a mobilização também reunirá artistas da cena cultural e carnavalesca da capital mineira.

Com o nome “Derrotar o medo, insistir no Brasil”, o ato começa às 15h, na Praça Afonso Arinos, no Centro da cidade. Além de se posicionarem contra Flávio, as organizadoras também pretendem se manifestar contra a candidatura de Cleitinho (Republicanos) ao governo de Minas Gerais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mobilização defenderá a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a candidatura de Patrus Ananias (PT) ao governo estadual. O grupo também pretende apoiar candidaturas femininas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e à Câmara dos Deputados.

As campanhas de Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), que disputam vagas ao Senado por Minas Gerais, também serão fortalecidas durante o ato.

Entre as reivindicações estão o combate à violência de gênero, a defesa da democracia e da soberania, o direito à diversidade, autonomia e moradia, além da distribuição de renda. As organizadoras também defendem o fortalecimento das políticas públicas de saúde, assistência social e educação.

O movimento inclui ainda pautas como o fim da escala de trabalho 6×1, o fim das bets e a proteção do meio ambiente.

A programação terá apresentações musicais e manifestações culturais. Participam a cantora Maíra Baldaia, acompanhada pela musicista Taskia Ferraz, os blocos de maracatu Baque de Mina, coordenado por Daniela Ramos, e Humaitá, além de uma batucada popular. Artistas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o bloco Truck do Desejo também estão na programação.

Em manifesto, as organizadoras afirmam rejeitar, “mais uma vez, o projeto de morte bolsonarista, pois lembramos que ele representa a desmemória, a incompetência, o amesquinhamento do Brasil, a submissão, as armas, a mentira em nome de Deus, a violência tornada projeto de país”.

Pedal também terá apoio a Lula

A mobilização política continua no domingo, 27, quando o Bloco da Bicicletinha promove o “PedaLula: Convoque seu Lula!”. A concentração será às 10h, na Praça da Liberdade, com saída prevista para 11h.

O grupo seguirá de bicicleta até a Praça Raul Soares. A primeira parada está prevista para as 12h e terá um concurso de sósias de Lula, aberto inclusive a pessoas que não participarem do pedal.

A organização permitirá que os participantes usem fantasias e máscaras, além de realizarem discursos e performances para representar o presidente.

Depois da atividade, o percurso será retomado às 14h. A orientação é que os participantes compareçam vestidos de Lula ou de vermelho, em uma mobilização voltada à divulgação da candidatura do presidente.