Na Bahia, irmão do prefeito é secretário de Saúde enquanto cursa medicina

Tiago Pedreira de Mendonça, secretário de Saúde e irmão do prefeito de Governador Mangabeira, município do Recôncavo baiano, Marcelo Pedreira de Mendonça (PP), é alvo de uma denúncia enviada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Nos últimos quatro anos, Tiago dividiu seu tempo como titular da pasta com a faculdade de medicina. Ele está no 8º semestre do curso na Faculdade Dom Pedro (Unidompedro).

A instituição de ensino não tem sede na cidade e como o Ministério da Educação exige que o curso de medicina seja feito de forma presencial, o secretário precisa se deslocar até Salvador, distante cerca de 140 quilômetros, para estudar. O Campus de Patamares é o único da faculdade em toda a Bahia a ofertar medicina.

“Foi comprovado que Tiago está matriculado no curso de medicina, um dos mais caros e exaustivos do Brasil, o que nos leva a questionar como ele pode cumprir suas funções públicas como secretário de Saúde em um cargo de dedicação exclusiva enquanto cursa um curso integral, presencial e extremamente exigente. É impossível que alguém se divida entre duas responsabilidades tão grandes e importantes, sem prejuízo para o município que paga seu salário”, diz a denúncia da vereadora Elisa Paixão do Nascimento enviada ao MP-BA.

Ainda de acordo com a denúncia da edil, Tiago recebe um salário de R$ 7,5 mil. Ela pede que o secretário devolva aos cofres públicos o valor de aproximadamente R$ 360 mil, somados aos valores de 13º salário, que seria o valor total do período no qual o irmão do prefeito acumulava os estudos com o comando da pasta.

Além disso, a vereadora pede abertura de investigação rigorosa para apurar a responsabilidade do prefeito no caso.

O Portal A TARDE não conseguiu entrar em contato com as pessoas citadas na reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.