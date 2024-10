Na ONU, Lula discursa sobre queimadas e joga indireta para Musk

Lula participa da 79ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova York desde domingo, 22. - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, 24, que o governo não terceiriza a responsabilidade pela onda de queimadas que se alastra pelo Brasil.

"No sul do Brasil tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza responsabilidades nem abdica da sua soberania", pontuou Lula em discurso.

Ainda sobre a soberania do país, o presidente disse que não é possível intimidar-se por corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei, em menção indireta às ações de Elon Musk perante a Constituição e às exigências do Supremo Tribunal Federal acerca da ilegalidade do X em território nacional.



"O futuro de nossa região [América Latina] passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrenta todas as formas de discriminação. Que não se intimida ante indivíduos, corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei", complementou.

Lula foi o primeiro líder a falar na 79ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, como tradição, na manhã desta terça-feira, 24. Depois da abertura da Assembléia-Geral, o presidente ainda participa de evento sobre democracia e contra os extremismos, também na sede da ONU, em reunião organizada pelos governos do Brasil e da Espanha.