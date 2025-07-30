Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NEGOCIAÇÃO TRUNCADA

“Não vamos resolver isso até o dia 1º”, diz Wagner sobre tarifaço

Senador defende encontro entre Lula e Donald Trump

Por Redação

30/07/2025 - 8:46 h
Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores
Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores -

O líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT), não vê chances de uma conversa entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, antes da entrada em vigor das tarifas de 50% imposta a produtos brasileiros, prevista para a próxima sexta-feira, 1º.

“Não vamos resolver isso até o dia 1º. É sexta-feira. O encontro de dois presidentes da República não se prepara da noite para o dia”, disse o senador, a jornalistas, nesta terça-feira, 29, em Washington.

Leia Também:

STF planeja reação a sanções do governo Trump
Trump não quer conversar sobre tarifaço, diz ministra de Lula
Haddad vê abertura do governo dos EUA para conversa sobre tarifaço

O ex-governador da Bahia afirmou que está transmitindo as informações das reuniões ao presidente Lula, mas deve se encontrar com ele para debater a missão aos EUA. Para ele, é importante o encontro dos presidentes brasileiro e americano.

“Eu sempre acho importante substituir o meio magnético virtual. Olho no olho é diferente, e o presidente Lula é campeão disso”, afirmou. “Eu não posso dizer o que vai acontecer se houver esse encontro. Se depender da minha opinião, esse encontro, para mim, sempre será produtivo para desmistificar preconceitos de parte a parte”, acrescentou Wagner.

Segundo ele, o objetivo da missão foi “plantar”, e “não colher” os frutos. “Eu vim aqui plantar, estamos plantando. Eu não vim aqui com a pretensão de colher”, reforçou Wagner.

Dica

O advogado de Donald Trump e responsável por arrecadar fundos na campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Brian Ballard, recomendou, nesta terça-feira, 29, que o Brasil ligue diretamente para o republicano para negociar o tarifaço.

“Eu faria tudo o que pudesse para falar diretamente com o presidente e sua equipe sênior, o secretário [do Comércio Howard] Lutnik, o secretário do Tesouro, o representante comercial, todos eles”, disse em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Ballard, Trump gosta de “conversar pessoalmente” e pontuou que aconselharia qualquer líder mundial, incluindo o presidente Lula, a “ligar diretamente” para o chefe de Estado dos EUA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

encontro entre lula e trump JAQUES WAGNER tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x