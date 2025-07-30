“Não vamos resolver isso até o dia 1º”, diz Wagner sobre tarifaço

Jaques Wagner estános EUA com comitiva de senadores - Foto: Rafael Nunes | Divulgação

O líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT), não vê chances de uma conversa entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, antes da entrada em vigor das tarifas de 50% imposta a produtos brasileiros, prevista para a próxima sexta-feira, 1º.

“Não vamos resolver isso até o dia 1º. É sexta-feira. O encontro de dois presidentes da República não se prepara da noite para o dia”, disse o senador, a jornalistas, nesta terça-feira, 29, em Washington.

O ex-governador da Bahia afirmou que está transmitindo as informações das reuniões ao presidente Lula, mas deve se encontrar com ele para debater a missão aos EUA. Para ele, é importante o encontro dos presidentes brasileiro e americano.

“Eu sempre acho importante substituir o meio magnético virtual. Olho no olho é diferente, e o presidente Lula é campeão disso”, afirmou. “Eu não posso dizer o que vai acontecer se houver esse encontro. Se depender da minha opinião, esse encontro, para mim, sempre será produtivo para desmistificar preconceitos de parte a parte”, acrescentou Wagner.

Segundo ele, o objetivo da missão foi “plantar”, e “não colher” os frutos. “Eu vim aqui plantar, estamos plantando. Eu não vim aqui com a pretensão de colher”, reforçou Wagner.

Dica

O advogado de Donald Trump e responsável por arrecadar fundos na campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Brian Ballard, recomendou, nesta terça-feira, 29, que o Brasil ligue diretamente para o republicano para negociar o tarifaço.

“Eu faria tudo o que pudesse para falar diretamente com o presidente e sua equipe sênior, o secretário [do Comércio Howard] Lutnik, o secretário do Tesouro, o representante comercial, todos eles”, disse em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Ballard, Trump gosta de “conversar pessoalmente” e pontuou que aconselharia qualquer líder mundial, incluindo o presidente Lula, a “ligar diretamente” para o chefe de Estado dos EUA.