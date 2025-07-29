Tarifaço: Wagner abre horizonte para negociar com os EUA

Senador Jaques Wagner durante reunião - Foto: Assessoria da Comissão Temporária Brasil-EUA

Líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, Jaques Wagner (PT) afirmou, nesta terça-feira, 29, que a comitiva de senadores que viajou aos Estados Unidos tem buscado abrir o diálogo com as autoridades americanas acerca do 'tarifaço' da Casa Branca nos produtos brasileiros exportados para o país.

Segundo Wagner, apesar de não haver expectativa imediata de mudança na sobretaxa de 50%, que passa a valer a partir de agosto, as portas para uma negociação a médio prazo estão sendo abertas com a agenda dos parlamentares em solo americano.

“Se você perguntar: tem expectativa imediata? Imediata, não, mas a política é isso mesmo. A gente sai para pescar todo dia, nem todo dia pesca um bom peixe. Mas, se não sai para pescar, não leva peixe nunca. Nós estamos vindo, abrindo portas, conversando”, iniciou Wagner, que continuou.

“Estamos fazendo o serviço completo. Falamos com os empresários ontem, aqui vamos falar com a classe política. Estamos acumulando conquistas, abrindo diálogos, fazendo networking", completou o senador petista, que encerra a missão nos Estados Unidos na quarta-feira, 30.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.