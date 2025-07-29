Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Tarifaço: Wagner abre horizonte para negociar com os EUA

Senador está nos Estados Unidos com comitiva

Por Redação

29/07/2025 - 15:04 h
Senador Jaques Wagner durante reunião
Senador Jaques Wagner durante reunião -

Líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, Jaques Wagner (PT) afirmou, nesta terça-feira, 29, que a comitiva de senadores que viajou aos Estados Unidos tem buscado abrir o diálogo com as autoridades americanas acerca do 'tarifaço' da Casa Branca nos produtos brasileiros exportados para o país.

Segundo Wagner, apesar de não haver expectativa imediata de mudança na sobretaxa de 50%, que passa a valer a partir de agosto, as portas para uma negociação a médio prazo estão sendo abertas com a agenda dos parlamentares em solo americano.

Leia Também:

Governo da Bahia suspende leilão do Colégio Odorico Tavares
Trump não quer conversar sobre tarifaço, diz ministra de Lula
PAC Seleções 2025: Salvador recebe milhões para melhorar a saúde pública

“Se você perguntar: tem expectativa imediata? Imediata, não, mas a política é isso mesmo. A gente sai para pescar todo dia, nem todo dia pesca um bom peixe. Mas, se não sai para pescar, não leva peixe nunca. Nós estamos vindo, abrindo portas, conversando”, iniciou Wagner, que continuou.

“Estamos fazendo o serviço completo. Falamos com os empresários ontem, aqui vamos falar com a classe política. Estamos acumulando conquistas, abrindo diálogos, fazendo networking", completou o senador petista, que encerra a missão nos Estados Unidos na quarta-feira, 30.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos JAQUES WAGNER Lula tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Jaques Wagner durante reunião
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Senador Jaques Wagner durante reunião
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Senador Jaques Wagner durante reunião
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Senador Jaques Wagner durante reunião
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x