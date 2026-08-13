Nos 215 anos da ACB, João de Mello destaca parceria com Grupo A TARDE

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O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, participou nesta quinta-feira, 13, da sessão extraordinária promovida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em comemoração aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB).

Em entrevista, ele reforçou a parceria do grupo com a entidade e destacou interesses em comum, como a defesa de um modelo de desenvolvimento voltado à geração de emprego.

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“É um momento de representatividade para a gente. O Grupo A TARDE participa da Associação Comercial. É o momento de agradecer esse movimento, que representa muito para gente e está alinhado aos nossos interesses e visão de desenvolvimento”, afirmou.

João de Mello também elogiou a atuação da advogada Isabela Suarez à frente da ACB.

“Ela está desenvolvendo um grande trabalho à frente da Associação Comercial da Bahia, certamente com um grande futuro. É uma entidade que tem mais de dois séculos de história, assim como o Grupo A TARDE”, concluiu.