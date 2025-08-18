“Nunca é o fim do caminho”, diz Trump sobre apoio americano à Ucrânia

Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia - Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, independentemente de como terminarem as reuniões desta segunda-feira, 18, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus, o seu apoio à Ucrânia continuará.

Ao ser questionado por um repórter, Trump se “este é o fim do caminho para o apoio americano à Ucrânia? A reunião de hoje é um acordo ou não?”.

Ele respondeu: “Nunca posso dizer isso. Nunca é o fim do caminho. Pessoas estão morrendo e queremos parar com isso. Então, eu não diria que é o fim do caminho.”

Guerra Rússia x Ucrânia

Em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho.

No mesmo ano, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançaram lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares. Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.