Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

“Nunca é o fim do caminho”, diz Trump sobre apoio americano à Ucrânia

Ex-presidente dos EUA reafirma que o apoio americano à Ucrânia continuará, mesmo após reuniões com Zelensky e líderes europeus

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 15:48 h
Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia
Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, independentemente de como terminarem as reuniões desta segunda-feira, 18, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus, o seu apoio à Ucrânia continuará.

Ao ser questionado por um repórter, Trump se “este é o fim do caminho para o apoio americano à Ucrânia? A reunião de hoje é um acordo ou não?”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ponte Salvador–Itaparica deve se tornar novo cartão-postal da Bahia
VLT de Lauro de Freitas: Região Metropolitana pode ganhar novo modal
Descontos, travessia em 10 minutos e empregos: veja o que muda com a ponte Salvador-Itaparica
Usuários frequentes da ponte Salvador-Itaparica terão descontos exclusivos

Ele respondeu: “Nunca posso dizer isso. Nunca é o fim do caminho. Pessoas estão morrendo e queremos parar com isso. Então, eu não diria que é o fim do caminho.”

Guerra Rússia x Ucrânia

Em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho.

No mesmo ano, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançaram lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares. Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump Guerra Rússia e Ucrânia Volodymyr Zelensky

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Zelensky se reúne com Trump no Salão Oval para discutir paz na Ucrânia
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x