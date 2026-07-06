Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Nunes Marques nomeia mulher de advogado aliado para cargo no TSE

Portaria foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 6

Rodrigo Tardio
Por
Presidente do TSE já se declarou suspeito para julgar processos que tenham atuação de Severo
Presidente do TSE já se declarou suspeito para julgar processos que tenham atuação de Severo - Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, nomeou a advogada Fabiana Cristina Ortega Severo da Silva como vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do tribunal.

A portaria foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 6.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Fabiana é casada com o advogado Gustavo Severo, amigo de Nunes Marques. Severo atuou na defesa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em processo de inelegibilidade no TRE-RJ.

Leia Também:

IRREGULARIDADES

Contrato de R$ 19 milhões em Ibitiara entra na mira do TCM
Contrato de R$ 19 milhões em Ibitiara entra na mira do TCM imagem

ESCÂNDALO

Prefeita de Ribeira do Amparo pode ser cassada por compra de voto
Prefeita de Ribeira do Amparo pode ser cassada por compra de voto imagem

GASTO NATALINO

Ornamentação de R$ 500 mil é alvo de polêmica em Madre de Deus
Ornamentação de R$ 500 mil é alvo de polêmica em Madre de Deus imagem

Questionamento

Devido à proximidade, o presidente do TSE já se declarou suspeito para julgar processos que tenham a atuação de Severo. A declaração ocorreu em abril, após o ministro ser questionado sobre o uso de uma aeronave particular do advogado.

A nova vice-diretora da escola do TSE também já trabalhou no gabinete do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) entre 2019 e 2024.

O parlamentar ficou conhecido após ser flagrado com dinheiro na cueca em uma operação policial. De acordo com o Portal da Transparência do Senado, Fabiana já está desligada do gabinete.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Fabiana Ortega Kassio Nunes Marques TSE

Relacionadas

Mais lidas