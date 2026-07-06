Nunes Marques nomeia mulher de advogado aliado para cargo no TSE

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, nomeou a advogada Fabiana Cristina Ortega Severo da Silva como vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do tribunal.

A portaria foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 6.

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Fabiana é casada com o advogado Gustavo Severo, amigo de Nunes Marques. Severo atuou na defesa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em processo de inelegibilidade no TRE-RJ.

Questionamento

Devido à proximidade, o presidente do TSE já se declarou suspeito para julgar processos que tenham a atuação de Severo. A declaração ocorreu em abril, após o ministro ser questionado sobre o uso de uma aeronave particular do advogado.

A nova vice-diretora da escola do TSE também já trabalhou no gabinete do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) entre 2019 e 2024.

O parlamentar ficou conhecido após ser flagrado com dinheiro na cueca em uma operação policial. De acordo com o Portal da Transparência do Senado, Fabiana já está desligada do gabinete.