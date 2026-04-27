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SAINDO DO PAPEL

Obras da Ponte Salvador–Itaparica avançam com nova etapa do projeto

Estaleiro São Roque do Paraguaçu será um dos canteiros da construção

Redação
Por Redação

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Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe.
Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe. - Foto: Divulgação

O secretário extraordinário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Itaparica (SVPonte), Mateus Dias, realizou, nesta segunda-feira, 27, uma visita técnica ao Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, onde será instalada a principal base logística do empreendimento.

O local funcionará como principal base logística do projeto, concentrando atividades estratégicas para o início das obras.

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“Estamos acompanhando de perto a implantação do canteiro. O espaço passará por adequações para receber materiais enviados da China e viabilizar o início da construção da plataforma provisória, previsto para junho”, afirmou o secretário.

Acompanhado por equipes técnicas da SVPonte e da concessionária responsável pelo projeto, o gestor percorreu a área do estaleiro, avaliando a infraestrutura existente e os pontos que passarão por intervenções.

Com localização estratégica, o espaço abrigará estruturas como central de concreto, pátio de pré-moldados, unidade de produção de camisas metálicas para estacas, laboratório de materiais e áreas de apoio aos trabalhadores.

Em março, o Governo da Bahia assinou um acordo com a Petrobras para a utilização do Estaleiro São Roque como um dos canteiros de obra para a construção da ponte. O investimento total será de R$ 60 milhões.

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Chegada de equipamentos

Está prevista para a segunda quinzena de maio a chegada a Salvador de um navio com mais de 800 toneladas de equipamentos destinados às etapas iniciais da obra.

A carga, composta por 44 contêineres, será utilizada na implantação de uma plataforma provisória no mar, estrutura essencial para o suporte logístico e operacional do projeto.

O início das atividades em campo está previsto para junho, com a construção da estrutura provisória em Vera Cruz e na área do vão central da ponte. Essa etapa já conta com as autorizações ambientais necessárias, enquanto as demais seguem em tramitação nos órgãos competentes.

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Tags:

Estaleiro São Roque ponte salvador-itaparica SVPonte

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