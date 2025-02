Olívia critica Bruno Reis e questiona destino de recursos da saúde

Olívia Santana critica gestão Bruno Reis - Foto: Divulgação | Agência Alba

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) criticou, nesta quarta-feira, 19, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), e questionou o destino dos recursos voltados para a saúde em Salvador. A parlamentar mencionou ainda a ausência de maternidades municipais na capital baiana.

Olívia rebateu o prefeito e as críticas recentes ao governo do Estado. A deputada citou os feitos da gestão estadual na área da saúde, como a construção de unidades de atendimento, um investimento de mais de R$ 20 milhões.

"É revoltante ver um prefeito que prefere reclamar do Estado, quando a responsabilidade da atenção básica é dele. Salvador nunca teve uma maternidade municipal, e isso é um retrato da falta de compromisso da Prefeitura com as mulheres da nossa cidade. Enquanto isso, o Governo do Estado está investindo pesado, ampliando leitos e entregando unidades de saúde que fortalecem o atendimento à população", disparou Olívia Santana, que continuou.

"Bruno Reis tenta empurrar para o Governo do Estado as falhas da sua gestão, mas esquece que 44% do recurso de alta complexidade da cidade é gerido pelo próprio município. São R$ 724 milhões por ano. O dinheiro vai para onde? Porque o que a gente vê é um sistema de saúde municipal falhando, unidades sem estrutura e o povo esperando meses por exames e consultas. Mas, na hora de jogar a culpa nos outros, o prefeito é rápido", afirmou a deputada do PCdoB.

Olívia ainda apontou a falta de investimento na saúde básica, de responsabilidade da administração municipal.

"Bruno Reis precisa responder: onde está a maternidade municipal? Onde estão os investimentos na atenção básica? Onde estão os exames e consultas que a população tanto espera? O povo de Salvador merece respeito, não desculpas esfarrapadas", afirmou.