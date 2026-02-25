Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"IMPEACHMAÇO"

Oposição anuncia pedidos de impeachment contra 16 ministros

Anúncio foi feito durante coletiva no Salão Verde da Câmara

Ane Catarine

Por Ane Catarine

25/02/2026 - 12:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Oposição na Câmara dos Deputados
Oposição na Câmara dos Deputados -

A bancada de oposição na Câmara dos Deputados anunciou na manhã desta quarta-feira, 25, que irá protocolar ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedidos de impeachment contra 16 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito durante coletiva no Salão Verde da Casa.

A iniciativa, classificada pelos parlamentares como o “maior impeachmaço da história”, é justificada sob a alegação de falta de transparência e possível crime de responsabilidade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Nós temos o dever funcional de protocolar esses pedidos de impeachment, desses ministros que não cumprem a lei, que estão fazendo uso do dinheiro público, que não prestam informações, e agora vão ter que responder perante a Justiça", afirmou a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC).

Leia Também:

AtlasIntel: Lula supera Flávio Bolsonaro em ranking de estabilidade democrática
AtlasIntel: Lula lidera corrida para o Planalto em 5 cenários diferentes
Lula tem 12 governadores e Flávio conta com maior colégio eleitoral
Lula suspende importações de cacau da Costa do Marfim após apelo de baianos

Segundo a bolsonarista, os pedidos se baseiam em 54 requerimentos de informação apresentados em 2024 e 2025 que não teriam sido respondidos ou foram atendidos fora do prazo legal.

Confira abaixo os ministros alvo da oposição

  • Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas;
  • Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;
  • Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social;
  • Alexandre Padilha, ministro da Saúde;
  • Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social;
  • Camilo Santana, ministro da Educação;
  • André Ribeiro, ministro dos Esportes;
  • Frederico Filho, ministro das Comunicações;
  • Jader Barbalho, ministro das Cidades;
  • José Múcio, ministro da Defesa;
  • Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União;
  • Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;
  • Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária;
  • Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;
  • Fernando Haddad, ministro da Fazenda;
  • Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Impeachment MINISTROS DE LULA oposição STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oposição na Câmara dos Deputados
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Oposição na Câmara dos Deputados
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Oposição na Câmara dos Deputados
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Oposição na Câmara dos Deputados
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x