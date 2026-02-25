"IMPEACHMAÇO"
Oposição anuncia pedidos de impeachment contra 16 ministros
Anúncio foi feito durante coletiva no Salão Verde da Câmara
Por Ane Catarine
A bancada de oposição na Câmara dos Deputados anunciou na manhã desta quarta-feira, 25, que irá protocolar ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedidos de impeachment contra 16 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito durante coletiva no Salão Verde da Casa.
A iniciativa, classificada pelos parlamentares como o “maior impeachmaço da história”, é justificada sob a alegação de falta de transparência e possível crime de responsabilidade.
“Nós temos o dever funcional de protocolar esses pedidos de impeachment, desses ministros que não cumprem a lei, que estão fazendo uso do dinheiro público, que não prestam informações, e agora vão ter que responder perante a Justiça", afirmou a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC).
Segundo a bolsonarista, os pedidos se baseiam em 54 requerimentos de informação apresentados em 2024 e 2025 que não teriam sido respondidos ou foram atendidos fora do prazo legal.
Confira abaixo os ministros alvo da oposição
- Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas;
- Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;
- Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social;
- Alexandre Padilha, ministro da Saúde;
- Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social;
- Camilo Santana, ministro da Educação;
- André Ribeiro, ministro dos Esportes;
- Frederico Filho, ministro das Comunicações;
- Jader Barbalho, ministro das Cidades;
- José Múcio, ministro da Defesa;
- Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União;
- Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;
- Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária;
- Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;
- Fernando Haddad, ministro da Fazenda;
- Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
