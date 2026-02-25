Oposição anuncia pedidos de impeachment contra 16 ministros

Siga o A TARDE no Google

Oposição na Câmara dos Deputados

A bancada de oposição na Câmara dos Deputados anunciou na manhã desta quarta-feira, 25, que irá protocolar ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedidos de impeachment contra 16 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito durante coletiva no Salão Verde da Casa.

A iniciativa, classificada pelos parlamentares como o “maior impeachmaço da história”, é justificada sob a alegação de falta de transparência e possível crime de responsabilidade.

“Nós temos o dever funcional de protocolar esses pedidos de impeachment, desses ministros que não cumprem a lei, que estão fazendo uso do dinheiro público, que não prestam informações, e agora vão ter que responder perante a Justiça", afirmou a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC).

Segundo a bolsonarista, os pedidos se baseiam em 54 requerimentos de informação apresentados em 2024 e 2025 que não teriam sido respondidos ou foram atendidos fora do prazo legal.

Confira abaixo os ministros alvo da oposição