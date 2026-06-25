Orçamento de R$ 15 bilhões é sancionado para Salvador em 2027

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O prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Salvador para o exercício de 2027, com uma projeção de receita no total de R$15 bilhões. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 25.

O documento estabelece as metas e prioridades da administração para o próximo ano, servindo como base para a elaboração do orçamento definitivo.

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A LDO integra o ciclo de planejamento público e funciona como um balizador da conduta fiscal do município. O texto define as orientações para a elaboração e execução do orçamento, baseando-se em cenários econômicos reais e no desempenho histórico da gestão para garantir que as metas de resultado primário e nominal sejam atingidas.

Estão previstos investimentos da ordem de R$3 bilhões em despesas de capital. O incremento nas receitas correntes (5,2%) e tributárias (6,3%) permitirá o suporte a projetos de infraestrutura urbana, mobilidade e programas sociais, compatibilizados com o Plano Plurianual 2026-2029.

Investimentos

Os R$ 3 bilhões de invstimentos serão usados diretamente em melhorias para a cidade. De acordo com o projeto, o dinheiro será distribuído entre:

Obras estruturais e manutenção da infraestrutura urbana;

Aquisição de novos equipamentos públicos;

Ampliação e melhoria dos serviços voltados para a população;

Projetos de mobilidade e programas sociais previstos no plano do governo.

Além disso, a equipe econômica do município prevê uma alta de 5,2% nas receitas correntes e de 6,3% na arrecadação de impostos locais, o que deve aumentar a capacidade da cidade de financiar novos projetos.

Aprovação

A proposta foi aprovada pela Câmara de Salvador no dia 17 de junho, quando foi realizada a última sessão do primeiro semestre de 2026.

Ao todo, a LDO reúne 89 ações prioritárias e 59 ações destacadas que irão orientar a definição do orçamento municipal do próximo ano.

Entre as prioridades listadas para o próximo ano estão a implantação do programa Salvador Capital Afro, a aquisição de 110 ônibus com ar-condicionado para renovação da frota do transporte coletivo, a terceira etapa do programa Salvador Social e a implantação do teleférico de Salvador.