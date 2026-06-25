Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PREVISÃO DE RECEITAS

Orçamento de R$ 15 bilhões é sancionado para Salvador em 2027

Estão previstos investimentos da ordem de R$3 bilhões em despesas de capital

Anderson Ramos
Por
Vista aérea de prédios residências e comerciais no bairro da Pituba em Salvador.
Vista aérea de prédios residências e comerciais no bairro da Pituba em Salvador. - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Salvador para o exercício de 2027, com uma projeção de receita no total de R$15 bilhões. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 25.

O documento estabelece as metas e prioridades da administração para o próximo ano, servindo como base para a elaboração do orçamento definitivo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A LDO integra o ciclo de planejamento público e funciona como um balizador da conduta fiscal do município. O texto define as orientações para a elaboração e execução do orçamento, baseando-se em cenários econômicos reais e no desempenho histórico da gestão para garantir que as metas de resultado primário e nominal sejam atingidas.

Estão previstos investimentos da ordem de R$3 bilhões em despesas de capital. O incremento nas receitas correntes (5,2%) e tributárias (6,3%) permitirá o suporte a projetos de infraestrutura urbana, mobilidade e programas sociais, compatibilizados com o Plano Plurianual 2026-2029.

Investimentos

Os R$ 3 bilhões de invstimentos serão usados diretamente em melhorias para a cidade. De acordo com o projeto, o dinheiro será distribuído entre:

  • Obras estruturais e manutenção da infraestrutura urbana;
  • Aquisição de novos equipamentos públicos;
  • Ampliação e melhoria dos serviços voltados para a população;
  • Projetos de mobilidade e programas sociais previstos no plano do governo.

Além disso, a equipe econômica do município prevê uma alta de 5,2% nas receitas correntes e de 6,3% na arrecadação de impostos locais, o que deve aumentar a capacidade da cidade de financiar novos projetos.

Leia Também:

PASSANDO BASTÃO

Wagner comenta escolha de Tereza Leitão como líder de Lula no Senado
Wagner comenta escolha de Tereza Leitão como líder de Lula no Senado imagem

1º DE JULHO

Ponte Salvador-Itaparica terá obras físicas autorizadas por Lula na próxima semana
Ponte Salvador-Itaparica terá obras físicas autorizadas por Lula na próxima semana imagem

OBRA HISTÓRICA

Fim dos alagamentos: o que muda no Bairro da Paz com a entrega do Canal Mangabeira
Fim dos alagamentos: o que muda no Bairro da Paz com a entrega do Canal Mangabeira imagem

Aprovação

A proposta foi aprovada pela Câmara de Salvador no dia 17 de junho, quando foi realizada a última sessão do primeiro semestre de 2026.

Ao todo, a LDO reúne 89 ações prioritárias e 59 ações destacadas que irão orientar a definição do orçamento municipal do próximo ano.

Entre as prioridades listadas para o próximo ano estão a implantação do programa Salvador Capital Afro, a aquisição de 110 ônibus com ar-condicionado para renovação da frota do transporte coletivo, a terceira etapa do programa Salvador Social e a implantação do teleférico de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

despesas de capital investimentos urbanos LDO Salvador 2027 orçamento municipal planejamento público projetos de mobilidade

Relacionadas

Mais lidas