Ordem 2 de Julho: Jerônimo homenageia importantes nomes da Bahia

Ordem 2 de Julho - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Dezenove personalidades da cena política e cultural foram agraciadas na noite desta quinta-feira, 21, com a mais alta honraria do estado: a Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia. A cerimônia solene transformou o Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no bairro da Graça, em Salvador, em uma festa de galã.

Na lista dos homenageados estiveram os seguintes nomes:

Daniela Mercury: cantora, compositora e ativista cultural;

cantora, compositora e ativista cultural; Maria Bethânia: cantora, compositora e uma das maiores intérpretes da MPB;

cantora, compositora e uma das maiores intérpretes da MPB; Ricardo Alban: presidente da Confederação Nacional de Indústria (CNI);

presidente da Confederação Nacional de Indústria (CNI); Emiliano José: jornalista, escritor e ex-deputado federal;

jornalista, escritor e ex-deputado federal; Mestre Bule Bule: repentista e poeta popular;

repentista e poeta popular; Edvaldo Brito: jurista, professor e ex-vereador de Salvador;

jurista, professor e ex-vereador de Salvador; Adelmário Coelho: cantor;

cantor; Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá: templo tradicional do candomblé;

templo tradicional do candomblé; Raymundo Paraná Ferreira Filho: médico soteropolitano;

médico soteropolitano; José Medrado , Mestre em família pela Ucsal, articulista do jornal A TARDE e fundador da Cidade da Luz.



Os citados e os demais homenageados receberam uma medalha entregue pelas mãos do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que remonta à memória da luta pela Independência da Bahia, consolidada em 2 de julho de 1823, quando as tropas brasileiras venceram os portugueses e garantiram a separação definitiva do Brasil do domínio colonial.

“O desejo nosso é que tivéssemos 15 medalhas no peito de cada baiano e cada baiana. Representando aqueles, que às vezes, de forma discreta fazem o seu trabalho de independência lá do seu canto. Vai no centro espírita, vai no terreiro, vai na igreja evangélica, na Católica. Não interessa onde. Nesse momento, a gente convida a Bahia para refletir a importância de cada um”, afirmou.

Homenageados

Articulista de A TARDE, Mestre em família pela Ucsal e fundador da Cidade da Luz, José Medrado foi um dos homenageados com a honraria. Ele recebeu das mãos do governador Jerônimo Rodrigues o título de Cavaleiro da Ordem 2 de Julho.

"Receber a mais alta honraria do nosso Estado, com o nome de 2 de Julho, Libertadores da Bahia, foi uma renovação e reafirmação dos ideais que carrego há décadas, de combate a todo tipo de intolerância e discriminação na nossa sociedade", disse Medrado.



José Medrado, Cavaleiro da Ordem 2 de Julho | Foto: Divulgação

Condecorado com a honraria, o presidente do CNI, Ricardo Alban, afirmou que a medalha simboliza a luta do povo baiano contra as forças portuguesas.

“Eu creio que essa homenagem é uma homenagem ao povo da Bahia. Ao falar do 2 de Julho, nós estamos falando de uma luta do nosso povo, a luta que efetivamente concluiu e garantiu a independência do Brasil. A gente se esquece disso às vezes. [..]. Foi o momento de finalização e garantia da nossa independência. Por isso, esse momento não é visto apenas como uma medalha”, disse o chefe da CNI.

Estampando a venera no peito, Alban ainda disse: “Essa medalha me honra muito. É o momento de lembrança da luta do povo da Bahia que garantiu a nossa independência. E em um momento muito especial, onde se configura novamente”.

Ele ainda falou sobre o momento político em que o país está enfrentando em meio à guerra diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos.

“A luta pela nossa soberania, por conta da tentativa absolutamente insana de um império em decadência, que somos os Estados Unidos, ao pretender orientar, agredir, cercar e estabelecer um cerco ao Brasil, como se pudesse exigir de nós medidas absurdas e impondo taxas estúpidas sobre os nossos produtos. Tentando, na verdade, fazer um bloqueio econômico tal e qual eles fazem a Cuba”, criticou Alban.

Presidente do CNI, Ricardo Alban | Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O médico Raymundo Paraná Ferreira Filho, que integra diversas entidades médicas relevantes, além de ter sido presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia (2009 a 2011) e da Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado para o Biênio (2018 a 2020), também recebeu o grau de Cavaleiro.

Emílio José, jornalista e ex-deputado federal, expressou o orgulho e a gratidão pela honraria, e interpretou o gesto do governador Jerônimo Rodrigues (PT), como um símbolo da diversidade da Bahia.

“A homenagem da maior honraria que tem na Bahia sempre deixa qualquer um vaidoso. O carinho do governador, com tanta miscigenação de motivos, de argumentos, de pessoas, de merecimentos, ainda mostra a verdadeira diversidade da Bahia. Quando você teve aqui a oportunidade de ter vários homenageados por vários motivos, que deixou a gente ainda mais baiano”, afirmou o comunicador.

A celebração da música nordestina foi refletida na abertura da cerimônia, com apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia e do trio Adelmário Coelho, Jeanne Lima e Del Feliz, que encantaram o público ao lado do Balé Folclórico da Bahia (BFB). A direção artística do espetáculo foi assinada por Vavá Botelho, cofundador do BFB.

Para o secretário Bruno Monteiro, a homenagem reforça o papel da cultura como eixo de resistência e transformação. "A Ordem 2 de Julho é uma expressão do compromisso do Governo da Bahia com a valorização de quem constrói a história do nosso estado. Ao reconhecer mestres, artistas e lideranças religiosas, reafirmamos que liberdade, cultura e diversidade não são apenas símbolos do passado, mas princípios que orientam nossas políticas públicas”, afirmou.

O que é a Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia?

A Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia é instituída pela Lei 11.902, de 20 de abril de 2010 e é concedida a pessoas e instituições que prestam relevantes serviços à Bahia e ao Brasil.

A cerimônia integra a programação comemorativa pelos 202 anos da Independência do Brasil na Bahia, celebrada no último dia 2 de julho.

A honraria é dividida em três graus: Grã-Cruz, concedida aos chefes de estado; Comendador, para autoridades e altas personalidades civis, militares e religiosas; e Cavaleiro, para personalidades civis, militares e religiosas.