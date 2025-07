2 de Julho: Jerônimo faz apelo e cobra inclusão do povo na história

Governador no púlpito da Câmara dos Deputados na sessão do 2 de Julho - Foto: Vinicius Loure | Câmara dos Deputados

O governador Jerônimo Rodrigues (PT)fez um apelo pela inclusão do povo brasileiro no debate e na construção da independência do Brasil, durante discurso na sessão solene de celebração do 2 de Julho, data em que celebra o ato na Bahia, na Câmara dos Deputados.

“A gente não vê o povo indígena, os artesãos, os agricultores, os camponeses. A gente não vê o povo negro e, muito menos, as mulheres na luta. Portanto, nós temos que ter muita paciência e temos que ter muita inteligência, para que a gente possa construir a ocupação da independência do Brasil com a serenidade que o tempo e o tema exige. Não existe outro caminho, se não for pela via da educação”, disse Rodrigues.

A cerimônia aconteceu na manhã desta quarta-feira, 9, em Brasília, após pedido da deputada Lídice da Mata (PSB) com outros deputados baianos. Na ocasião, a socialista também conduziu o encontro.

A sessão contou com as presenças da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Joaci Fonseca, além de parlamentares integrantes da bancada baiana no Congresso.

Bancada baiana na Câmara dos Deputados na sessão do 2 de Julho | Foto: Vinicius Loure | Câmara dos Deputados

Independência da Bahia pode virar feriado nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou ao Congresso Nacional, na terça-feira, 1º, um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

No entanto, apesar do reconhecimento do 2 de Julho como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil, a data não será um feriado em todo o Brasil, sendo considerado feriado apenas na Bahia.

"O Brasil já tem muito feriado", explicou Lula, que acrescentou com a justificativa do projeto de lei. "Essa é uma coisa fantástica que o povo tem que saber. Então é o reconhecimento histórico".

Nacionalização do 2 de Julho

O governador Jerônimo Rodrigues comemorou o encaminhamento do projeto de lei que busca tornar a data como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

O PL, que foi enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional, visa valorizar o marco da expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil, em 1823, um ano após a Proclamação da Independência pelo imperador Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822.

"Alegria grande. O Lula chegou ontem, agradecemos a ele pelo envio do projeto de lei ao Congresso pedindo que a data do 2 de Julho seja reconhecida como uma data nacional, essa é a nossa alegria e o que vamos celebrar no dia de hoje. A Bahia é o coração da independência e o desejo é que o Brasil inteiro entenda isso. Os heróis nossos não são portugueses. São brasileiros. A caminhada simboliza isso", pontuou o governador.